Elezioni Svezia, i candidati alle parlamentari e lo scenario politico

Alle elezioni politiche possono partecipare tutti i cittadini svedesi che abbiano compiuto 18 anni e che siano stati residenti nel Paese almeno una volta. Invece alle elezioni regionali e locali possono votare anche gli abitanti dell’Unione europea, dell’Islanda e della Norvegia registrati nelle diverse località. Per i cittadini extra-Ue è invece richiesta la residenza nel Paese da almeno 3 anni. Per quanto riguarda invece i candidati, per essere eletti in Parlamento è necessario avere almeno 18 anni ed essere cittadini della Svezia: il sistema di ripartizione dei seggi è proporzionale, con ogni partito che riceve una quota di parlamentari in base alla percentuale di voti raccolti.