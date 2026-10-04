Il Brasile alle urne, testa a testa tra Lula e Bolsonaro Jr

In questo clima particolarmente acceso, sembra difficile che i 160 milioni di elettori possano premiare uno dei due candidati con il 50% più uno dei voti. Così, a meno di sorprese, il 40esimo presidente del Brasile dovrebbe essere eletto a fine mese. Le votazioni si terranno dalle 8:00 alle 17:00 ora di Brasilia (dalle 13 alle 22 in Italia) e sono stati già mobilitati 26mila militari ai seggi. Si vota un numero e non un nome: Lula ha il 13, Bolsonaro Jr lo stesso del padre, il 22. Con il sistema elettorale elettronico i risultati finali saranno noti nel giro di poche ore. Saranno eletti anche 27 governatori, 513 deputati federali, 54 senatori e 1.059 deputati statali e distrettuali. L'astensione è possibile si attesti al 20%, ma potrebbe anche essere più basso. L'elettore che si reca alle urne può anche votare in bianco o annullare il voto che è obbligatorio per i brasiliani alfabetizzati tra i 18 e i 70 anni. La multa per chi non giustifica la propria assenza è fino a 3,51 real, circa 50 centesimi di euro. Per i giovani di 16 e 17 anni, analfabeti e sopra i 70 anni, la partecipazione è, invece, facoltativa.

Un seggio elettorale - ©Getty