Elezioni Bosnia, seggi aperti per scegliere presidenza e parlamentari

Sono oltre 7mila i candidati in corsa per i 518 incarichi all'interno del sistema politico definito dagli accordi di Dayton, che nel 1995 posero fine alla guerra. Gli elettori eleggono i tre membri della presidenza statale, rappresentanti delle comunità bosgnacca, croata e serba, oltre ai 42 deputati della Camera dei rappresentanti e agli organi delle due entità che compongono il Paese: la Federazione di Bosnia Erzegovina, articolata in dieci cantoni, e la Repubblica Srpska.

Leggi anche: Funerali di Mladic, la Bosnia espelle 2 diplomatici serbi e richiama staff ambasciata