I temi della campagna elettorale

La campagna elettorale è stata segnata dal dibattito sull'aumento del costo della vita e dalle preoccupazioni legate alla sicurezza, visto che la Lettonia confina sia con la Russia sia con la Bielorussia (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA). Andris Kulbergs, attuale primo ministro lettone, è in carica solo da maggio: il governo precedente è caduto a causa di una controversia sui droni ucraini. La sua alleanza di centro-destra e conservatrice, la Lista Unita, è in testa nei sondaggi ma gli esperti prevedono che la sua coalizione ne uscirà indebolita a causa dell'avanzata dei partiti populisti. Nel Paese, infatti, cresce il malcontento: molti lettoni lamentano prezzi elevati e salari bassi, l'economia è stagnante, il sistema sanitario è sotto pressione, l'emigrazione e l'invecchiamento della popolazione continuano a rappresentare sfide importanti.