Elezioni in Lettonia, seggi aperti per rinnovare il Parlamento: alle 12 affluenza al 25,5%Mondo
Nel Paese i cittadini sono chiamati alle urne, fino alle 19 italiane, per rinnovare i 100 seggi del Parlamento unicamerale: in corsa 1.428 candidati di quattordici liste. Gli ultimi sondaggi danno come favorito Lista unita, il partito del primo ministro Andris Kulbergs, ma gli esperti prevedono che la sua coalizione ne uscirà indebolita a causa dell'avanzata dei partiti populisti
In Lettonia si vota per le elezioni parlamentari: i seggi hanno aperto oggi alle 8 locali, le 7 in Italia, e chiuderanno alle 20 (le nostre 19). I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare i 100 seggi del Parlamento unicamerale: in corsa 1.428 candidati di quattordici liste.
Le elezioni parlamentari in Lettonia
Queste elezioni parlamentari sono le undicesime che si tengono nel Paese dall'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991. A contendersi i 100 seggi della Saeima, con un sistema proporzionale, sono 14 partiti. Gli ultimi sondaggi danno come favorito Lista unita, il partito del primo ministro Andris Kulbergs, con oltre il 14% delle preferenze. Al secondo posto, sempre secondo i sondaggi, il movimento populista Potere sovrano con il 9,4%.
L’affluenza
Ad avere diritto al voto sono circa 1,5 milioni di persone. Secondo i dati diffusi dal Comitato elettorale centrale lettone, alle 12 l'affluenza ai seggi ha raggiunto il 25,5%. Inoltre, approfittando del voto anticipato, nei giorni scorsi ha già espresso la propria preferenza l’11,2% degli elettori (oltre 169mila persone).
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I temi della campagna elettorale
La campagna elettorale è stata segnata dal dibattito sull'aumento del costo della vita e dalle preoccupazioni legate alla sicurezza, visto che la Lettonia confina sia con la Russia sia con la Bielorussia (GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN UCRAINA). Andris Kulbergs, attuale primo ministro lettone, è in carica solo da maggio: il governo precedente è caduto a causa di una controversia sui droni ucraini. La sua alleanza di centro-destra e conservatrice, la Lista Unita, è in testa nei sondaggi ma gli esperti prevedono che la sua coalizione ne uscirà indebolita a causa dell'avanzata dei partiti populisti. Nel Paese, infatti, cresce il malcontento: molti lettoni lamentano prezzi elevati e salari bassi, l'economia è stagnante, il sistema sanitario è sotto pressione, l'emigrazione e l'invecchiamento della popolazione continuano a rappresentare sfide importanti.
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