Uk, base di Fairford: rilasciato su cauzione il 25enne arrestato

Gli investigatori continuano ad approfondire il caso, mentre restano dubbi sulla natura della minaccia. Londra ipotizza un possibile coinvolgimento dell'Iran, che però respinge ogni accusa ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È stato rilasciato su cauzione il 25enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana arrestato nell'ambito dell'indagine sul misterioso allarme scattato presso la base aerea militare di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Lo ha reso noto l'unità antiterrorismo della polizia britannica. Il giovane era stato fermato giovedì scorso nel centro di Londra con l'accusa di aver preparato possibili atti terroristici.



Liberati anche gli altri sospettati Nei giorni precedenti erano già stati rimessi in libertà su cauzione anche gli altri cinque uomini arrestati domenica nei pressi della base nel Gloucestershire, sospettati di reati legati al terrorismo e al possesso di esplosivi. Le autorità hanno precisato che le indagini restano aperte per chiarire quanto accaduto. "L'indagine sulle circostanze degli eventi nel Gloucestershire prosegue", ha dichiarato la polizia.

I sospetti sul possibile coinvolgimento dell'Iran Sul caso è intervenuto anche il premier britannico Andy Burnham, che ha parlato di "forti indicazioni di un coinvolgimento dell'Iran". Un'ipotesi che Teheran ha respinto. Restano comunque poco chiari sia l'origine sia l'effettiva natura della minaccia che avrebbe interessato la base di Fairford, struttura utilizzata dalle forze armate statunitensi nella guerra contro l'Iran. Vedi anche Uk, allarme terrorismo nella base Raf-Usa: 5 arresti

L'allarme e l'evacuazione del villaggio L'allarme era scattato nelle prime ore di domenica dopo la segnalazione di alcuni furgoni bianchi "sospetti" diretti verso l'installazione militare. La situazione aveva spinto le autorità a evacuare temporaneamente il vicino villaggio. Nei giorni successivi le forze dell'ordine hanno riferito di non aver trovato esplosivi nell'area interessata.