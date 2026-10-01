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Uk, arrestato 27enne iraniano per l'incidente alla base aerea di Fairford

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©Ansa

L'uomo, 27 anni e doppia cittadinanza britannica e iraniana, è stato arrestato dalla polizia antiterrorismo britannica nel centro di Londra nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese della Raf di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di "preparazione di atti terroristici"

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Un uomo con doppia cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese della Raf di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, 27 anni, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di "preparazione di atti terroristici". Oltre al 27enne, è stato interrogato un altro uomo, un cittadino britannico 26enne. Gli agenti dell'antiterrorismo di Scotland Yard hanno anche perquisito due abitazioni nella stessa zona centrale della capitale britannica. Si tratta del sesto arresto nella vicenda: gli altri 5 fermati, tutti ventenni e originari della Gran Bretagna, erano stati rilasciati su cauzione. L'accusa nei loro confronti era quella di aver programmato l'attentato nella base militare.

Le indagini sull'incidente alla base aerea Raf

L'indagine sui fatti "è estremamente complessa e le nostre squadre specializzate stanno esaminando numerose piste", ha dichiarato Vicki Evans, coordinatrice nazionale dell'antiterrorismo. "Come abbiamo chiarito, stiamo valutando tutte le ipotesi, compreso un possibile coinvolgimento di uno Stato straniero", ha aggiunto. Nelle scorse ore il premier britannico Andy Burnham aveva parlato di "forti indicazioni" rispetto a un ruolo dell'Iran nell'incidente, oltre a precisare la stretta collaborazione con gli Stati Uniti nel caso e respingere le obiezioni rispetto al rilascio dei cinque sospettati su cauzione, arrivate dal presidente americano Donald Trump. Resta ancora da chiarire perché uno dei sospettati avesse chiamato la polizia nel corso del presunto attacco e perché non siano stati rinvenuti ordigni esplosivi nei furgoni fermati nei pressi della base dopo che inizialmente se ne era parlato. La base militare della Raf a Fairford è da anni condivisa con gli Stati Uniti che durante le operazioni in Iran hanno utilizzato la pista per il decollo dei bombardieri B-1 e B-52. E proprio l'Iran ha negato "categoricamente" il sospetto di qualsiasi suo coinvolgimento. 

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