Come ha rivelato uno studio pubblicato sulla rivista Ophthalmology , il paziente di 16 anni presentava da tempo gonfiore sopra l'occhio e, dopo essersi recato in ospedale, ha scoperto di avere due insolite sporgenze sotto il sopracciglio. Secondo Meghana Tanwar, coautrice dello studio, si tratta del primo caso al mondo. Un dente ectopico è un dente che si sviluppa in una posizione diversa da quella normalmente prevista nell'arcata dentale

Un ragazzo di 16 anni in India ha scoperto di avere un dente ectopico nella palpebra. A riferirlo è uno studio pubblicato sulla rivista Ophthalmology , secondo cui si tratta del primo e unico caso al mondo. Il paziente, che presentava da tempo gonfiore sopra l'occhio, si era recato in ospedale e, lì, i medici hanno rilevato due insolite sporgenze bianche e appuntite sotto il sopracciglio. I denti ectopici, che si sviluppano in una sede diversa dall’arcata dentaria, sono stati osservati in diverse zone del viso, come il seno mascellare, la cavità nasale o sotto l’occhio. Ma, come ha precisato la dottoressa Meghana Tanwar, coautrice dello studio, non era mai stato descritto nessun caso in quella posizione specifica.

Il caso in India

In un primo momento, i medici avevano ipotizzato la presenza di un teratoma, un raro tipo di tumore che può svilupparsi in diversi tipi di tessuto, tra cui quello osseo e dentale. Ma, attraverso una tomografia computerizzata, sono riusciti poi a chiarire la natura del problema. “La struttura iperdensa era ben definita con morfologia corona-radice che originava dal tetto orbitario sinistro, si estendeva nello spazio pre-settale e proiettava esternamente”, hanno spiegato i medici nel report sul caso. Il paziente è stato successivamente sottoposto a un intervento chirurgico e il dente, un canino maturo, è stato rimosso. “Si è trattato di un caso senza precedenti, non solo per noi ma per il mondo intero. Siamo rimasti molto sorpresi”, ha dichiarato ancora Tanwar.

Cos'è un dente ectopico

Un dente ectopico è un dente che si sviluppa in una posizione diversa da quella normalmente prevista nell'arcata dentale. Il fenomeno può riguardare sia i denti da latte sia quelli permanenti, anche se è particolarmente frequente in quelli permanenti, come i canini superiori. Le cause possono essere diverse, tra cui la mancanza di spazio nell'arcata, la posizione dei denti vicini e alcune caratteristiche dello sviluppo dentale. In altri casi invece si tratta di disturbi dello sviluppo, traumi fisici, infezioni o fattori genetici. Un dente ectopico non provoca necessariamente sintomi ma, quando la sua posizione interferisce con gli altri denti, può causare problemi di eruzione, affollamento o, in determinate circostanze, danneggiare le strutture circostanti.