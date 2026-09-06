Le giovani Taraneh e Romina Rahimi, arrestate dopo aver partecipato a una manifestazione a Isfahan a gennaio, furono prelevate di notte da uomini mascherati. Quando la madre le ha riviste in carcere, presentavano lividi, fratture e segni di isolamento prolungato. Taraneh denuncia confessioni estorte sotto tortura. Il tribunale ha condannato la prima a morte e Romina a 25 anni: i familiari temono un'esecuzione rapida e hanno reso pubblica la vicenda ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Taraneh e Romina Rahimi, gemelle di 19 anni, furono prelevate nel cuore della notte da uomini mascherati mentre dormivano nelle loro camere. Frequentavano la scuola superiore e avevano partecipato solo a una manifestazione a Isfahan durante le proteste antigovernative di gennaio.

La scomparsa e le condizioni in carcere Per quattro mesi la madre, Marzieh Nourmohammadi, non ha avuto notizie: le ha cercate in ospedali, tribunali e uffici dello Stato senza ottenere risposte. Poi una telefonata l'ha convocata nel carcere di Dowlatabad. Quando la madre ha visto le figlie, faticava a riconoscerle: volti tumefatti e lividi. Avrebbero riportato fratture ai gomiti, alle nocche e ai piedi e ciocche di capelli strappate. Secondo la famiglia, le gemelle sarebbero state tenute in isolamento per mesi. Taraneh ha riferito minacce di violenza sessuale contro la sorella per costringerla a firmare una confessione.

Il processo e il rischio di esecuzione Gli avvocati sostengono che le ammissioni siano state estorte sotto tortura e che non siano state presentate prove di violenza commessa durante le proteste. La madre non ha potuto assistere al processo. Dagli atti giudiziari è poi emerso che Taraneh è stata condannata a morte, mentre Romina a 25 anni di carcere. Da quando sono state emesse le condanne, nessun familiare ha più potuto vedere le giovani. I parenti temono che l'esecuzione di Taraneh possa avvenire rapidamente, come già accaduto in altri casi nonostante la legge preveda tempi per il ricorso.