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Iran, tre condanne a morte dopo proteste di gennaio

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In Iran sono stati giustiziati tre uomini condannati per l’uccisione di due agenti durante le proteste di gennaio. Le autorità hanno dichiarato che le sentenze sono state confermate dalla Corte Suprema e hanno diffuso anche un video del processo, accusando i condannati di aver agito con il sostegno di potenze straniere.

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