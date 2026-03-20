Iran, tre condanne a morte dopo proteste di gennaio

In Iran sono stati giustiziati tre uomini condannati per l’uccisione di due agenti durante le proteste di gennaio. Le autorità hanno dichiarato che le sentenze sono state confermate dalla Corte Suprema e hanno diffuso anche un video del processo, accusando i condannati di aver agito con il sostegno di potenze straniere.
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