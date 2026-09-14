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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Guerra Usa-Iran, quanti militari italiani sono stati schierati nel Golfo Persico?

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Da marzo il contingente dell'Aeronautica Militare protegge le forze e gli interessi nazionali presenti nell’area, a supporto delle Forze Armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein. La Task Force Air – Arabia è comandata dal colonnello Simone Agostino Rocca

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Si chiama Task Force Air Arabia e da marzo 2026 concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell’area. Questo il dispositivo dell'Aeronautica Militare schierato dalla Difesa italiana a supporto delle Forze Armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein, dopo la crisi nell’area del Golfo e la conseguente richiesta di supporto. Il contingente nazionale è costituito da circa 300 militari.

Come è composta la task force

La Task Force Air – Arabia è comandata dal colonnello Simone Agostino Rocca e comprende: Task Group Argo, equipaggiato con velivolo E-550A Caew, sistema multi-sensore per l’allarme precoce, la sorveglianza aerea e le funzioni di comando, controllo e comunicazione. L’assetto consente di rilevare, identificare e tracciare potenziali minacce aeree, fornendo ai livelli decisionali e agli altri assetti impiegati un quadro informativo aggiornato dell’area di operazioni; Task Group Typhoon, composto da quattro velivoli Eurofighter F-2000A, impiegati per concorrere alla difesa dello spazio aereo assegnato; Task Group Medal, equipaggiato con velivolo da trasporto C-130J/KC-130J, impiegato per missioni di trasporto tattico e supporto alle attività operative nei principali teatri di interesse nazionale del Medio Oriente e del Corno d’Africa, nonché per eventuali esigenze di evacuazione sanitaria; Task Group Kuwait, che fornisce supporto tecnico specialistico a favore dei velivoli della Kuwait Air Force. L’attività dei Task Group è sostenuta da personale, mezzi e materiali dedicati al supporto logistico e amministrativo dell’intero dispositivo nazionale.

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Ansa/Getty

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