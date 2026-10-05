Ucraina, doppio attacco missilistico russo su Kharkiv: un morto. LIVE

Guerra Ucraina Russia, doppio attacco missilistico di Mosca su Kharkiv: un morto. LIVE
Altre sei persone sono rimaste ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol. Un drone russo ha colpito una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22 mila persone senza elettricità. Al momento non sono segnalate vittime. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. 'L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno
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Una persona è rimasta uccisa e sei ferite in seguito a un doppio attacco missilistico delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22 mila persone senza elettricità. Al momento non sono segnalate vittime. Ieri visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz a Kiev sotto le bombe russe. 'L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno.
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Ucraina, Financial Times: l’Ue valuta di limitare l’accesso alla Pac in caso di adesione
L’Unione europea intende limitare l’accesso dell’Ucraina ai sussidi agricoli della Politica agricola comune (Pac) in caso di adesione al blocco, nel tentativo di ridurre l’impatto finanziario dell’allargamento e le resistenze di alcuni Stati membri e delle organizzazioni agricole europee. Lo riporta il Financial Times, secondo cui Bruxelles sta valutando meccanismi che consentirebbero a Kiev di entrare nell’Ue senza beneficiare immediatamente e integralmente degli aiuti destinati agli agricoltori europei. La questione dei sussidi agricoli è considerata uno dei dossier più sensibili nel negoziato di adesione dell’Ucraina, uno dei maggiori produttori agricoli del continente. Secondo il quotidiano finanziario, l’obiettivo è evitare che l’ingresso di Kiev alteri gli attuali equilibri di bilancio della politica agricola e attenuare le preoccupazioni degli agricoltori dei Paesi membri, mentre prosegue il dibattito sul futuro finanziamento dell’Unione e sul prossimo quadro pluriennale di bilancio.
Cuba, la Russia dona 3 ambulanze e un’auto ai centri sanitari dell’Avana
Tre ambulanze e una Lada Iskra sono state donate dalla città russa di San Pietroburgo ai centri sanitari cubani. I mezzi andranno agli ospedali pediatrici dell’Avana e delle province di Matanzas (ovest) e Santiago de Cuba (est). L’ambasciatore russo Viktor Koronelli ha dichiarato che "dopo un lungo e difficile viaggio, questi veicoli sono arrivati a Cuba nonostante il disumano blocco commerciale, economico, finanziario ed energetico imposto dal governo degli Stati Uniti". "Questa donazione umanitaria è la prova degli storici legami di amicizia e solidarietà che uniscono i nostri popoli fratelli", ha aggiunto il diplomatico russo, secondo quanto riportato dal quotidiano Tribuna de La Habana. Il rapporto ha evidenziato che l’accordo di donazione è stato raggiunto su iniziativa del governatore di San Pietroburgo, Aleksandr Beglov, durante la sua visita sull’isola nel novembre 2025, nell’ambito degli impegni di cooperazione tra i due Paesi. Il direttore generale della Sanità pubblica dell’Avana, Yagen Pomares, ha sottolineato lo "straordinario valore" del contributo di San Pietroburgo al programma di salute materno-infantile dell’isola. Negli ultimi sei anni, Cuba ha attraversato una delle peggiori crisi economiche e sociali degli ultimi decenni, con carenza di cibo e carburante, mancanza di medicinali e deterioramento dei servizi, compresa l’assistenza sanitaria, aggravati da un’inflazione galoppante e dalla parziale dollarizzazione. L’embargo petrolifero imposto da Washington a partire da gennaio, che le Nazioni Unite hanno giudicato contrario al diritto internazionale, insieme a una serie di sanzioni economiche e finanziarie volte ad aumentare la pressione sull’isola, ha esacerbato una situazione già difficile, ulteriormente aggravata da anni di cattiva gestione da parte del governo cubano.
Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol, un morto
Una persona è rimasta uccisa e sei ferite in seguito a un doppio attacco missilistico condotto dalle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha confermato il bilancio dell'attacco, aggiungendo che un edificio amministrativo e alcuni veicoli sono andati a fuoco. Almeno dieci edifici residenziali sono stati danneggiati nell'attacco. Le operazioni di ricerca di eventuali vittime o feriti sono tuttora in corso. E' cresciuto l'utilizzo di missili Banderol da parte della Russia. Combinando le caratteristiche di un missile da crociera e di un drone a reazione, questo missile è difficile da intercettare per le difese aeree ucraine. La testata ucraina riporta anche che un drone russo ha colpito una infrastruttura energetico nella regione di Poltava, lasciando circa 22 mila persone senza elettricità. Al momento non sono segnalate vittime. L'attacco arriva appena due giorni dopo che un altro drone russo ha colpito un impianto energetico nel distretto di Lubny, lasciando circa 6 mila persone senza elettricità.