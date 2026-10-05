Tre ambulanze e una Lada Iskra sono state donate dalla città russa di San Pietroburgo ai centri sanitari cubani. I mezzi andranno agli ospedali pediatrici dell’Avana e delle province di Matanzas (ovest) e Santiago de Cuba (est). L’ambasciatore russo Viktor Koronelli ha dichiarato che "dopo un lungo e difficile viaggio, questi veicoli sono arrivati a Cuba nonostante il disumano blocco commerciale, economico, finanziario ed energetico imposto dal governo degli Stati Uniti". "Questa donazione umanitaria è la prova degli storici legami di amicizia e solidarietà che uniscono i nostri popoli fratelli", ha aggiunto il diplomatico russo, secondo quanto riportato dal quotidiano Tribuna de La Habana. Il rapporto ha evidenziato che l’accordo di donazione è stato raggiunto su iniziativa del governatore di San Pietroburgo, Aleksandr Beglov, durante la sua visita sull’isola nel novembre 2025, nell’ambito degli impegni di cooperazione tra i due Paesi. Il direttore generale della Sanità pubblica dell’Avana, Yagen Pomares, ha sottolineato lo "straordinario valore" del contributo di San Pietroburgo al programma di salute materno-infantile dell’isola. Negli ultimi sei anni, Cuba ha attraversato una delle peggiori crisi economiche e sociali degli ultimi decenni, con carenza di cibo e carburante, mancanza di medicinali e deterioramento dei servizi, compresa l’assistenza sanitaria, aggravati da un’inflazione galoppante e dalla parziale dollarizzazione. L’embargo petrolifero imposto da Washington a partire da gennaio, che le Nazioni Unite hanno giudicato contrario al diritto internazionale, insieme a una serie di sanzioni economiche e finanziarie volte ad aumentare la pressione sull’isola, ha esacerbato una situazione già difficile, ulteriormente aggravata da anni di cattiva gestione da parte del governo cubano.