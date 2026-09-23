L'Ue rimuove le sanzioni a due oligarchi russi: protesta l'Ucraina

"Le sanzioni sono state prolungate per tre anni, si tratta di un messaggio molto chiaro e di una forte pressione nei confronti della Russia, affinché modifichi il proprio comportamento poiché la pressione resterà a lungo termine". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea. "L'Ue ha quindi dimostrato ancora una volta la propria unanimità nel confermare le sanzioni esistenti nei confronti della Russia. Prendiamo inoltre atto della decisione degli Stati membri di revocare le sanzioni nei confronti di determinati individui. Le discussioni sulle sanzioni sono riservate e di competenza esclusiva degli Stati membri pertanto, per una questione di principio, non possiamo commentare pubblicamente il contenuto di tali discussioni", ha aggiunto. L'Ue ha costantemente ampliato l'elenco delle sanzioni a sostegno dell'integrità territoriale dell'Ucraina, inserendo già circa 3 mila persone ed entita' e adottando 21 pacchetti sanzionatori. Parallelamente, stiamo lavorando a un nuovo pacchetto di sanzioni", ha concluso.

Ucraina contro sollevamento sanzioni a Usmanov, Fridman e Falaleev Kiev

"Vergogna, Unione europea", ha scritto Vladimir Kara-Murza, ex detenuto politico uscito di prigione e dalla Russia con lo scambio di prigionieri fra Russia e Stati Uniti dell'agosto 2024. "Se sei ricco, sei proprietario di un paio di yacht e hai conoscenze, le sanzioni contro di te probabilmente possono essere revocate senza troppe difficoltà. Ma se sei fuggito dalla Russia con pochi effetti personali a causa di persecuzioni politiche, perché sei stato richiamato militare o perché non appoggi la guerra, le cose sono diverse: potresti vederti negare un visto, impedirti di aprire un conto, affrontare una serie di ostacoli ed essere sostanzialmente ricacciato tra le braccia del sistema di Putin", ha scritto Yulia Navalnaya. "Questa decisione rappresenta un'importante vittoria geopolitica per Putin. Crea proprio l'effetto politico che avvantaggia il Cremlino: discordia tra i paesi europei e dubbi sulla coerenza di una politica europea comune.", ha aggiunto Lyubov Sobol. "La decisione dell'Unione europea di rimuovere Fridman e Usmanov dalla lista delle sanzioni è sbagliata e crea un precedente terribile. (...) E' una vera catastrofe morale per la burocrazia europea guidata da Kallas: solo la Lettonia è pronta a resistere alla capitolazione dell'Europa agli oligarchi di Putin", ha scritto l'ex collaboratore di Aleksei Navalny Leonid Volkov.