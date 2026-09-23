Clavicular, influencer noto per il looksmaxxing arrestato per stupro

L'influencer statunitense è stato incriminato in Massachusetts per violenza sessuale e somministrazione di alcol a una minorenne. Le accuse riguardono un episodio del maggio 2025 avvenuto nella casa di famiglia a Chatham. Peters, volto del fenomeno looksmaxxing, nega ogni addebito in vista dell'udienza del 14 ottobre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'influencer noto come Clavicular è stato incriminato in Massachusetts con le accuse di stupro, somministrazione di sostanze a fini sessuali e fornitura di alcol a una ragazza minorenne. Il nome d'arte richiama la clavicola, una delle parti del corpo su cui l'influencer misura il proprio ideale di perfezione maschile.

Le accuse e l'episodio contestato Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, Braden Peters, 20 anni, figura emergente e controversa del fenomeno looksmaxxing (la subcultura online che spinge soprattutto ragazzi e giovanissimi a "massimizzare" il proprio aspetto fisico), avrebbe dato alcolici a una giovanissima influencer durante una diretta streaming sui social per poi avere un rapporto sessuale con lei quando non era più in grado di esprimere il suo consenso. L'episodio risalirebbe al maggio 2025 e sarebbe avvenuto nella casa di famiglia di Clavicular a Chatham, dove erano presenti anche la madre e la nonna del giovane. L'avvocato di Peters ha respinto le accuse in vista dell'udienza fissata il 14 ottobre.

Cos'è il looksmaxxing Il looksmaxxing si fonda sull'idea che bellezza e successo possano essere perseguiti in modo quasi scientifico, intervenendo su ogni dettaglio del volto e del corpo. Nelle forme più comuni significa allenamento, dieta, cura della pelle e capelli; nelle derive più estreme può includere chirurgia estetica e pratiche potenzialmente pericolose.