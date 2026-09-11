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Hormuz 6 mesi dopo: la situazione nello Stretto conteso. Dati e mappe

Raffaele Mastrolonardo

Il transito di materie prime attraverso quel tratto di mare continua ad essere quasi nullo rispetto a prima dell’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran. E le conseguenze sul prezzo del petrolio, dei GNL e dei carburanti non diminuiscono.

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