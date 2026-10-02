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Spagna, i numeri della crisa abitativa: 44 sfratti al giorno

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià
©Getty

Maricarmen Abascal, una donna di 87 anni sfrattata a Madrid da un fondo di investimenti, è diventata il nuovo simbolo della lotta per il diritto alla casa. Il suo caso ha portato migliaia di persone in piazza e la proposta di due nuove leggi  (anche se una è destinata a non vedere la luce)

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