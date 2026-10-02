Spagna, i numeri della crisa abitativa: 44 sfratti al giorno

Maricarmen Abascal, una donna di 87 anni sfrattata a Madrid da un fondo di investimenti, è diventata il nuovo simbolo della lotta per il diritto alla casa. Il suo caso ha portato migliaia di persone in piazza e la proposta di due nuove leggi (anche se una è destinata a non vedere la luce)
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi