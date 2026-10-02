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La macchina del reclutamento russo: stranieri attirati da falsi annunci di lavoro

Donata Columbro

Donata Columbro
©Getty

Un’indagine di Code for Africa svela una rete clandestina che recluta stranieri, soprattutto in Africa e Asia, con false offerte di lavoro per portarli nelle forze armate russe. Un sistema che sfrutta anche infrastrutture e servizi digitali europei per costruire una vera e propria rete di traffico di esseri umani

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