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Lifestyle

Il meteo è il nuovo travel planner degli italiani

Costanza Ruggeri

Se fino a pochi anni fa il meteo rappresentava un elemento da controllare soltanto a ridosso della partenza, oggi entra a pieno titolo nella fase decisionale, influenzando la scelta della destinazione, la costruzione dell'itinerario e l'organizzazione degli spostamenti. Il 57% degli italiani prevede di adattare il proprio modo di viaggiare nelle prossime estati, privilegiando destinazioni più fresche, vacanze a contatto con la natura e itinerari più flessibili

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