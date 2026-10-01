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Guerrieri più che militari: prende forma il machismo di Hegseth per l’esercito Usa

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Nel suo discorso, il segretario per la Difesa statunitense ha parlato con chiarezza della sua volontà di creare un esercito muscolare all’insegna di un trumpiano isolamento politico accompagnato da una temibilissima forza militare. Un obiettivo che secondo Hegseth si può raggiungere ricostruendo l’esercito Usa dalle basi. Sia militari che figurate

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