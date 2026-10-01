Il saggio torna in libreria con una nuova edizione che aggiunge qualche nuova parte e introduce qualche modifica. E conferma il talento dell'autrice che parte dallo sport a cui affidiamo la nostra epica quotidiana per raccontare tanto di più
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