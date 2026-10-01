Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Di calcio non si parla, nel libro di Francesca Serafini c'è molto altro

Gianmaria Tammaro

Il saggio torna in libreria con una nuova edizione che aggiunge qualche nuova parte e introduce qualche modifica. E conferma il talento dell'autrice che parte dallo sport a cui affidiamo la nostra epica quotidiana per raccontare tanto di più

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ