L'ipotesi di elezioni anticipate in Romania spaventa Bruxelles

La crisi politica di Bucarest rischia di trasformarsi in un problema per tutta l’Unione europea. Se anche il prossimo tentativo di formare una maggioranza dovesse fallire, la Romania potrebbe tornare al voto: un’eventuale vittoria degli anti-Ue di George Simion avrebbe conseguenze importanti sugli equilibri europei. A partire dal sostegno all’Ucraina e dai rapporti con Bruxelles
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