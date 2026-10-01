Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

L'ipotesi di elezioni anticipate in Romania spaventa Bruxelles

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

La crisi politica di Bucarest rischia di trasformarsi in un problema per tutta l’Unione europea. Se anche il prossimo tentativo di formare una maggioranza dovesse fallire, la Romania potrebbe tornare al voto: un’eventuale vittoria degli anti-Ue di George Simion avrebbe conseguenze importanti sugli equilibri europei. A partire dal sostegno all’Ucraina e dai rapporti con Bruxelles

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ