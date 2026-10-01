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Chi spreca più cibo in Ue? L’Italia ha un problema in famiglia

Gabriele De Palma
©Getty

Ogni anno, in media, ogni cittadino europeo butta via 129 kg di alimenti. L’industria alimentare ha ottimizzato il recupero degli alimenti, mentre resta ancora molto da fare nelle famiglie, soprattutto in quelle italiane. I dati Eurostat

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