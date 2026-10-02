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Bruno Barbieri si racconta: "L'orgoglio più grande? Essere d'esempio ai giovani"

Barbara Ferrara

Barbara Ferrara

In libreria con "Controluce. Ombre e segreti di una vita" in cui svela il suo lato più intimo, lo chef sette stelle Michelin confessa cosa lo ha spinto a scrivere un libro così personale. "Non un'autobiografia, ma uno spaccato di un Bruno Barbieri inedito. Se avessi dovuto raccontare i miei sessant’anni, non mi sarebbero bastati cinquanta libri". Dall'infanzia alle fughe, dai viaggi al successo, dai tradimenti ai sogni, al suo orgoglio più grande, ecco cosa ci ha raccontato nell'intervista

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