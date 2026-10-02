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Nigel Farage il suo partito sono in crisi reputazionale?

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo un recente sondaggio YouGov, il 71% dei britannici considera il partito “sleazy”, ovvero poco trasparente e associato ad affari o comportamenti discutibili: una quota aumentata di 20 punti percentuali negli ultimi due anni. Ancora più negativa è la percezione di Nigel Farage, giudicato “sleazy” dal 73% degli intervistati

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