Guerra Iran, Arabia Saudita: 13 civili feriti in raid Houthi. Riad: "Risponderemo". LIVE
L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà "con fermezza" contro gli Houthi yemeniti, dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani - con missili balistici e droni - che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del Paese. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa Usa ha rivelato che il Paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran
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L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà "con fermezza" contro gli Houthi yemeniti, dopo una serie di attacchi condotti dai ribelli filo-iraniani - con missili balistici e droni - che hanno causato il ferimento di 13 civili nel sud del Paese. Intanto l'ispettore generale del Dipartimento della Difesa Usa ha rivelato che il Paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran
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Media: "L'Idf ha ucciso un membro di spicco delle forze armate di Hamas"
I media palestinesi hanno riferito che Ahmed al-Batsh, noto come "Abu Osama", è stato eliminato delle Idf la scorsa notte in un attacco nella zona di al-Saftawi a Gaza City. Secondo le fonti, al-Batsh era un membro di spicco delle Brigate Izz ad-Din al-Qassam, il braccio armato di Hamas, e secondo diverse fonti palestinesi ricopriva il ruolo di comandante del battaglione Jabaliya.
Nelle ultime settimane, le Forze di Difesa Israeliane e lo Shin Bet hanno intensificato le operazioni antiterrorismo nella Striscia di Gaza con l'obiettivo di uccidere membri di Hamas e ridurre al minimo gli sforzi di ricostruzione. Ieri l'esercito ha proseguito le operazioni con cinque attacchi mirati contro esponenti di Hamas. Assieme ad Abu Osama sono stati uccisi altri 4 militanti che ricoprivano posizioni di comando e di coordinamento del movimento islamista.
Il Pentagono smentisce Trump: "Carenza di munizioni per la guerra con l'Iran"
Il Pentagono ha riconosciuto una carenza di munizioni legata alla guerra con l'Iran, constatazione che l'amministrazione Trump si era in gran parte rifiutata di confermare negli ultimi mesi. Il rapporto dell'Ispettore Generale del Pentagono stima che tra il 28 febbraio e il 30 giugno, l'Operazione Epic Fury contro l'Iran sia costata circa 33,4 miliardi di dollari, di cui 22,3 miliardi spesi solo per le munizioni utilizzate. "Le spese per munizioni durante l'Operazione Epic Fury hanno causato carenze nelle scorte strategiche e rivelato colli di bottiglia all'interno delle industrie di rifornimento di munizioni", osserva il rapporto.
Iran, il petrolio sale oltre 1%. Brent a 106,93 dollari al barile
Oggi i prezzi del petrolio hanno superato i 106 dollari al barile, spinti dai timori legati all'offerta. Alle 00:26 GMT, i futures sul greggio Brent erano in rialzo di 1,24 dollari (pari all'1,18%) a 106,93 dollari al barile, dopo aver registrato un guadagno dell'1% in precedenza.
Anche i futures sul greggio statunitense West Texas Intermediate (Wti) sono saliti di 1,29 dollari (pari all'1,24%) a 102,65 dollari al barile, dopo un incremento dell'1,3% nella seduta precedente.
Iran, l'esercito Usa: "La guerra ha causato carenza di munizioni"
L'ispettore generale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha rivelato che il Paese sta affrontando una carenza di munizioni a seguito della costosa guerra in Iran. In un rapporto obbligatorio al Congresso, il primo del suo genere, l'ispettore ha dichiarato che tra il 28 febbraio e il 30 giugno l'Operazione Epic Fury (Oef) ha comportato un costo stimato di 33,4 miliardi di dollari; di questi, 22,3 miliardi sono stati spesi esclusivamente per le munizioni impiegate. Il rapporto ha rilevato che "il consumo di munizioni per l'Oef ha causato carenze strategiche nelle scorte e ha evidenziato colli di bottiglia nella base industriale per il rifornimento di munizioni". Vengono inoltre elencate le perdite subite dalla flotta americana, tra cui quattro F-15 distrutti, un F-35 danneggiato, sette aerei cisterna KC-135 danneggiati e fino a 30 droni MQ-9 Reaper distrutti. Il presidente Donald Trump ha piu' volte minimizzato le preoccupazioni circa l'esaurimento delle scorte di armi durante i sei mesi di guerra in Medio Oriente, affermando appena un paio di settimane fa che gli Stati Uniti dispongono di munizioni "praticamente illimitate".