Marine Usa arrestato per omicidio a Okinawa: imposto il coprifuoco

Il soldato è accusato di avere ucciso una donna giapponese di 39 anni in una camera d'hotel, rubandole zaino e portafogli. Oltre al coprifuoco obbligatorio dalle ore da mezzanotte alle 5 del mattino, il comando militare ha disposto la sospensione di tutte le attività delle basi per due giorni, durante i quali è stato imposto il divieto assoluto di consumare alcolici

Le forze armate statunitensi hanno introdotto un coprifuoco notturno di un mese per i militari di stanza a Okinawa, in Giappone, in seguito all'arresto del marine 20enne Devin Jacob Ballard. Il soldato è accusato dell'omicidio di una donna giapponese di 39 anni, Anna Yagi, avvenuto in una camera d'hotel, e del furto del suo zaino e portafogli, sebbene l'indagato abbia negato ogni addebito. Oltre al coprifuoco obbligatorio dalle ore da mezzanotte alle 5 del mattino, il comando militare ha disposto la sospensione di tutte le attività delle basi per due giorni, durante i quali è stato imposto il divieto assoluto di consumare alcolici. Questo stop servirà a sottoporre i soldati a un addestramento speciale incentrato sulla disciplina, sugli standard comportamentali e sul rispetto delle proprie responsabilità nei confronti della popolazione locale.