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Giappone, marine Usa arrestato per omicidio a Okinawa: imposto il coprifuoco

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©Getty

Il soldato è accusato di avere ucciso una donna giapponese di 39 anni in una camera d'hotel, rubandole zaino e portafogli. Oltre al coprifuoco obbligatorio dalle ore da mezzanotte alle 5 del mattino, il comando militare ha disposto la sospensione di tutte le attività delle basi per due giorni, durante i quali è stato imposto il divieto assoluto di consumare alcolici

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Le forze armate statunitensi hanno introdotto un coprifuoco notturno di un mese per i militari di stanza a Okinawa, in Giappone, in seguito all'arresto del marine 20enne Devin Jacob Ballard. Il soldato è accusato dell'omicidio di una donna giapponese di 39 anni, Anna Yagi, avvenuto in una camera d'hotel, e del furto del suo zaino e portafogli, sebbene l'indagato abbia negato ogni addebito. Oltre al coprifuoco obbligatorio dalle ore da mezzanotte alle 5 del mattino, il comando militare ha disposto la sospensione di tutte le attività delle basi per due giorni, durante i quali è stato imposto il divieto assoluto di consumare alcolici. Questo stop servirà a sottoporre i soldati a un addestramento speciale incentrato sulla disciplina, sugli standard comportamentali e sul rispetto delle proprie responsabilità nei confronti della popolazione locale.

Le basi statunitensi a Okinawa

Okinawa ospita diverse basi statunitensi molto importanti e circa 26mila soldati: i rapporti con la popolazione sono tesi da tempo e sono stati complicati da una serie di crimini compiuti dai soldati, fra cui omicidi e stupri. Il recente omicidio ha provocato alcune manifestazioni di protesta a Naha, la città di Okinawa dove è accaduto, e a Tokyo, per chiedere la rimozione dei soldati statunitensi. 

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