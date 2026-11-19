Oggi, a poche ore dal trilaterale Xi-Trump-Putin in Cina , si riunisce a Berlino la Coalizione dei Volenterosi. Gli obiettivi dichiarati del vertice, che si terrà nel pomeriggio ed è il primo banco di prova del formato E5 (cioè Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito), sono l'evoluzione dei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina e le garanzie di sicurezza per Kiev dopo il conflitto. Sul meeting, a cui partecipa anche la premier italiana Giorgia Meloni, peseranno le notizie arrivate da Shenzhen .

Attesi anche Witkoff e Kushner

Non sono volati in Cina, e sono attesi invece in Germania, i due inviati del presidente Usa Steve Witkoff e Jared Kushner che, secondo il consigliere del Cremlino per la cooperazione economica, Kirill Dmitriev, "stanno lavorando con i loro partner europei, illustrando loro una possibile struttura di sicurezza europea”. Sui social Kushner ha scritto: "Trump è determinato a porre fine a questa terribile guerra e a creare una pace duratura che renda tutta l'Europa più sicura". A Berlino “ci consulteremo con il presidente Zelensky e i leader europei, le nostre priorità per questo viaggio sono di rafforzare ulteriormente la nostra stretta coordinazione con l'Ucraina e l'Europa, lavorare verso una posizione unificata sui elementi chiave di una pace duratura e preparare congiuntamente l'agenda e il formato proposto per il prossimo round di negoziati multilaterali”.

I due formati paralleli

Nella capitale tedesca, le due geometrie diplomatiche - E3 e l'E5 al suo debutto - convivranno sullo stesso dossier, ma con compiti separati: Germania, Francia, Regno Unito, i tre storici alleati porteranno avanti il loro sotto-formato specifico concentrato sulla sicurezza militare e sulla pianificazione di una forza multinazionale di deterrenza sul terreno in Ucraina post-conflitto. Una prospettiva che da tempo il governo italiano ha chiarito di non condividere e, come ribadito anche nelle ultime ore, quindi non contribuirà all'invio di truppe. Parallelamente, l'E3 si integrerà con Italia e Polonia (formando il quintetto E5 o "Formato di Berlino") per gestire la strategia politica e la linea diplomatica comune in vista dei futuri e imminenti negoziati di pace con gli Stati Uniti e la Russia. Tavoli che si interfacceranno con i due americani e con Volodymyr Zelensky.