Trump al vertice con Putin e Xi Jinping: "Corte Penale internazionale è fuori controllo"Mondo
Nel 2023 la Cpi ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin per i presunti crimini di guerra relativi alla deportazione e al trasferimento illegale di bambini ucraini dai territori occupati alla Russia. A Shenzen, dichirazione congiunta del il presidente Usa con lo Zar e Xi: "Corte non abusi della sua giurisdizione"
La Corte penale internazionale è "fuori controllo". Con queste parole Donald Trump si è rivolto al presidente cinese Xi Jinping e al leader russo Vladimir Putin in apertura del trilaterale a Shenzhen (LEGGI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Nel marzo 2023, la Cpi ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin per i presunti crimini di guerra relativi alla deportazione e al trasferimento illegale di bambini ucraini dai territori occupati alla Russia.
I 3 leader in una nota congiunta: Cpi non abusi di sua giurisdizione
I tre leader, nella dichiarazione congiunta, hanno messo in guardia la Cpi, riconosciuto che "il principio del consenso nazionale e il rispetto dell'immunità dei funzionari statali sono di fondamentale importanza" e hanno convenuto che "la Corte penale internazionale e altri organismi analoghi non devono abusare della propria giurisdizione". Trump, Putin e Xi si sono anche impegnati promuovere una riforma delle Nazioni Unite affinché "possa rispondere in modo più efficace alle sfide globali e adempiere alla sua missione fondamentale di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali".
L'Ue: "È parte fondamentale dell'ordine internazionale"
Da parte sua, l'Unione europea ha fatto sentire la sua voce, ribadendo "il fermo e incrollabile impegno a favore dell'ordine internazionale basato sulle regole, di cui la Corte penale internazionale è una parte fondamentale". Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione europea durante l'incontro quotidiano con la stampa. "Abbiamo visto la dichiarazione pubblicata solo pochi minuti fa", ha precisato il portavoce, spiegando che Bruxelles continuerà a seguire gli sviluppi dell'incontro trilaterale, ma che è ancora troppo presto per commentarne i contenuti nel dettaglio. Sulla giustizia internazionale, ha quindi richiamato la "posizione consolidata" dell'Ue, già espressa in una dichiarazione di alcuni mesi fa, a sostegno della Corte penale internazionale.