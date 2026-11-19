Nel 2023 la Cpi ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin per i presunti crimini di guerra relativi alla deportazione e al trasferimento illegale di bambini ucraini dai territori occupati alla Russia. A Shenzen, dichirazione congiunta del il presidente Usa con lo Zar e Xi: "Corte non abusi della sua giurisdizione"

La Corte penale internazionale è "fuori controllo". Con queste parole Donald Trump si è rivolto al presidente cinese Xi Jinping e al leader russo Vladimir Putin in apertura del trilaterale a Shenzhen (LEGGI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Nel marzo 2023, la Cpi ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Putin per i presunti crimini di guerra relativi alla deportazione e al trasferimento illegale di bambini ucraini dai territori occupati alla Russia.

I 3 leader in una nota congiunta: Cpi non abusi di sua giurisdizione

I tre leader, nella dichiarazione congiunta, hanno messo in guardia la Cpi, riconosciuto che "il principio del consenso nazionale e il rispetto dell'immunità dei funzionari statali sono di fondamentale importanza" e hanno convenuto che "la Corte penale internazionale e altri organismi analoghi non devono abusare della propria giurisdizione". Trump, Putin e Xi si sono anche impegnati promuovere una riforma delle Nazioni Unite affinché "possa rispondere in modo più efficace alle sfide globali e adempiere alla sua missione fondamentale di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali".