Guerra in Ucraina, quanti aiuti ha fornito l'Italia a Kiev?

Guerra in Ucraina, quanti aiuti ha dato l'Italia? Il confronto con i Paesi Nato
Il sostegno italiano all'Ucraina è al centro del dibattito politico dopo la mancata (per ora) firma del ministro dell'Economia Giorgetti al pacchetto di aiuti. La premier Meloni esclude problemi politici e garantisce che la posizione di Roma non è cambiata. Gli aiuti economici e militari a Kiev sono stati al centro della puntata di "Numeri", il programma di Sky TG24, andata in onda il 10 novembre
- La mancata firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sul nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina alimenta le tensioni nella maggioranza. La premier Giorgia Meloni esclude problemi politici e assicura che il sostegno italiano a Kiev proseguirà e che la firma del ministro arriverà presto. Gli aiuti all'Ucraina sono stati al centro della puntata di Numeri, il programma di SkyTG24 andato in onda il 10 novembre 2026.
- Tra i principali Paesi della NATO l’Italia è lo Stato che ha dato meno: Germania, Regno Unito, USA, Canada e Francia hanno tutti dato di più.
- Anche a livello di armi l’Italia è stato il Paese che ha fornito meno aiuti in questi anni: da Roma sono arrivati mezzi corazzati, non sempre tra i più recenti, e sistemi anti-aerei.
- In questi anni si è molto parlato degli aiuti economici che sono stati forniti a Kiev: la cifra, però, risulta essere di gran lunga inferiore a quella di altre operazioni economiche, come ad esempio i condoni.
- Dall’inizio della guerra Bruxelles ha fornito all’Ucraina 200 miliardi di aiuti e, da febbraio, ha iniziato a elargire anche il nuovo prestito da 90 miliardi. Kiev, però, ha già fatto sapere che serviranno molti più soldi.
- Pochi giorni fa Stati Uniti e Ucraina hanno stretto un accordo di vendita di 500 missili Patriot che hanno tempi di fabbricazione lunghi.
- Questi 500 missili, dal costo di 2 miliardi a carico di Ue, Canada e Norvegia, saranno a disposizione di Kiev solo tra molti anni.
- Questo rappresenta un problema, perché la Russia riesce a lanciare 230 missili verso obiettivi ucraini al mese. Sapere di avere 500 Patriot in arrivo tra alcuni anni non aiuta a gestire le emergenze quotidiane della guerra.