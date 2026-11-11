Guerra in Ucraina, quanti aiuti ha fornito l'Italia a Kiev?

Il sostegno italiano all'Ucraina è al centro del dibattito politico dopo la mancata (per ora) firma del ministro dell'Economia Giorgetti al pacchetto di aiuti. La premier Meloni esclude problemi politici e garantisce che la posizione di Roma non è cambiata. Gli aiuti economici e militari a Kiev sono stati al centro della puntata di "Numeri", il programma di Sky TG24, andata in onda il 10 novembre