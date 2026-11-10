Aiuti a Kiev, tensione nella maggioranza. Tajani: "Giorgetti firmerà"

Il titolare della Farnesina rassicura sul caso della mancata firma del ministro dell'Economia sul tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Ma restano le divergenze nella maggioranza sulla prosecuzione del sostegno militare all'Ucraina. Crosetto difende gli impegni italiani e invita l'Europa a mantenere una posizione comune. Tra le possibili forniture anche componenti per la difesa aerea e missili Aster ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È giallo nel governo sul tredicesimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina che sarà presentato nelle prossime ore al Copasir dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non ha ancora firmato la nuova misura, come è invece previsto dalle procedure. Nella maggioranza c'è chi prova a minimizzare come il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Nessun giallo, nessuna tempesta, nessuno scontro. Solo l'impossibilità fisica di firmare", ha spiegato, precisando che il documento, essendo classificato, deve essere sottoscritto di persona e non può essere firmato elettronicamente. Poi ha aggiunto che "è già stato firmato da Crosetto e da me, è stato bollinato dal Mef, il ministro Giorgetti, che è favorevole al provvedimento, ieri era a Bruxelles e non poteva firmare di persona, ho parlato con lui stamattina, appena arriva a Roma firmerà il documento". Anche il ministro della Difesa Crosetto ha chiarito: "Non ha firmato il decreto perché non c'era", ricordando che l'autorizzazione parlamentare agli aiuti scade il 31 dicembre: "Quello che succede dopo lo decideranno Parlamento e governo". In effetti Giorgetti lunedì era stato impegnato per l'Ecofin, ma Matteo Salvini aveva esplicitato a più riprese le sue perplessità sugli aiuti militari a Kiev. Una linea diventata più stringente dopo il congresso, dal quale aveva chiesto anche "rispetto" da parte degli alleati. "Dopo quattro anni di guerra" tra Russia e Ucraina bisogna cambiare passo, trovare la strada per una pace giusta: in sostanza, basta armi e aprire altri canali, è la posizione che la Lega sta portando avanti, al momento in solitaria nella maggioranza, e sulla quale sta attendendo risposte dagli alleati e dalla premier Giorgia Meloni, sempre rimasta ferma (insieme a FI), sulla necessità di proseguire nel sostegno a Kiev "fino a quando sarà necessario" (GUERRA RUSSIA UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Lo scontro politico e il nodo della firma di Giorgetti Si apre quindi una delicata partita nella maggioranza su questo tema che potrebbe sfociare in uno scontro - già a partire dal passaggio al Copasir - dai risvolti tutti da decifrare. Perché senza firma di Giorgetti il decreto non è pubblicabile e gli aiuti, non solo quelli militari ma anche quelli civili, non potranno partire. Ma c'è chi è convinto che alla fine il ministro firmerà, anche perché altrimenti l'esperienza del governo di centrodestra arriverebbe pericolosamente vicina al capolinea. Uno scenario, quest'ultimo, che i più definiscono "surreale", anche perché si è in piena sessione di Bilancio e una crisi in questo momento rischierebbe di travolgere anche la manovra. Peraltro è in scadenza a fine anno anche il decreto legge che fa da "cornice" a questo meccanismo che poi prevede il decreto ministeriale con il concerto di Difesa, Farnesina e Mef. Uno schema, aveva ricordato Crosetto, non introdotto dal governo Meloni ma scelto e votato dal governo Draghi e "praticamente da tutti i partiti dell'attuale minoranza e della maggioranza". Dal 2022 quattro rinnovi, con solo qualche piccolo aggiustamento. Approfondimento Decreto Bollette, via libera del Cdm: cosa cambia da gennaio

La posizione di Crosetto e il confronto con la Germania Sulla strategia italiana ed europea per l'Ucraina è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un'intervista a Repubblica. Il titolare della Difesa ha difeso la necessità di continuare a sostenere Kiev, richiamando i rischi che un eventuale arretramento comporterebbe anche per l'Europa. "Se prende fuoco un appartamento che dista quattro case dalla mia, posso anche pensare che non è un mio problema. Ma se non mi accorgo che cambia il vento, all’improvviso, a bruciare, potrebbe essere casa mia", ha detto. Crosetto ha inoltre richiamato la necessità che l'Europa mantenga una posizione comune. "L’E3 è un formato che esiste da anni. Dopodiché il punto è un altro: Meloni è stata molto chiara nel chiedere che l’Europa parli con una voce. E la sua posizione è stata sostenuta da Kallas e Costa. I nostri dubbi sono quelli della Germania. Escludere una presenza fisica in Ucraina di truppe europee è da sempre un nostro caveat". Il ministro ha poi fatto un confronto tra il contributo italiano e quello tedesco al sostegno di Kiev: "Se, invece, la vediamo dal punto di vista dei contributori, allora è chiaro che il discorso cambia: Berlino invia molti miliardi, soltanto l’anno scorso ha destinato a Kiev più soldi che noi in due anni di investimenti. Noi siamo stati seri e corretti, con generatori, aiuti umanitari e pacchetti di aiuti militari, ma nessuno di noi pensa di essere, su questo terreno, il primo della classe".

Quali armi potrebbero essere inviate a Kiev Per il prossimo pacchetto, secretato come tutti gli altri, oltre ai generatori è possibile l'invio di componenti utili per la difesa aerea - è la principale richiesta che arriva dall'Ucraina, sotto i continui bombardamenti russi - visto che già in passato è stata fornita la batteria italofrancese Samp-T. Potrebbe dunque esserci un invio di missili Aster che armano il sistema. Crosetto: "È cambiata la richiesta dell'Ucraina" La scorsa settimana Crosetto ha anche specificato che nel tempo le minacce si sono circoscritte e Kiev chiede "cose che non sono disponibili. Si è quindi ridotta l'intensità dei pacchetti proprio perché, passando il tempo e avendo mandato aiuti, le cose che servivano realmente non c'erano più e sono state difficili da mandare". Ma l'impegno resta fermo: "Rispetteremo i patti che abbiamo preso con i nostri alleati europei Nato, con il gruppo ucraino e con l'Ucraina", aveva aggiunto il ministro spiegando che questo pacchetto è stato predisposto perché è cambiata profondamente la situazione sul terreno dell'Ucraina, che fino a poco tempo fa riusciva a fermare il 90% degli attacchi mentre adesso ne ferma il 10%, perché si è evoluta in modo esponenziale la tecnologia russa mentre la velocità dei nuovi droni Shaed rende difficile, spesso impossibile, fermarli. Quindi è cambiata anche la richiesta dell'Ucraina. Approfondimento Guerra in Ucraina, hacker: "Dal 2022 morti 450.000 soldati russi"