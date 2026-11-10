Via libera del governo al nuovo Decreto Bollette: il meccanismo concordato con Bruxelles punta a contenere il costo dell'elettricità. Previsto un price cap sul gas utilizzato per la produzione di energia. Le imprese elettriche riceveranno un rimborso parziale dei maggiori costi. Critiche di opposizioni e associazioni dei consumatori: "Risparmio minimo"



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Al terzo tentativo, il Consiglio dei ministri è riuscito ad approvare il nuovo testo del Decreto Bollette, col meccanismo per abbassare le tariffe elettriche faticosamente concordato con l'Unione europea. "A partire da gennaio, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora", ha dichiarato il ministro della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine del Cdm. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che il decreto legge interviene sul "meccanismo che fa salire il prezzo dell'elettricità a causa del costo del gas", con "tre scelte precise": "un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità" a 58,9 euro al megawattora; "far arrivare alle bollette i vantaggi dell'energia prodotta a costi più bassi", evitando che i produttori trattengano capacità produttiva per far salire i prezzi; "proteggere il risparmio destinato ai consumatori", impedendo alle imprese elettriche di ribaltare i maggiori costi sulle bollette dei clienti. "Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese - ha detto la premier -. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l'interesse dei cittadini". E ha aggiunto che dal Decreto "ci aspettiamo benefici importanti", ma "i suoi effetti richiederanno tempo".

Le trattative con le aziende elettriche Dopo due rinvii in Consiglio dei ministri e giornate di trattative e approfondimenti tecnici, ai piani alti del governo si è deciso di procedere con il varo del decreto legge. Le aziende elettriche si erano opposte con forza alla misura annunciata, che prevede un contributo anche per loro. Ma, è il senso dei ragionamenti che filtrano, gli elettrici devono rendersi conto che altri soggetti stanno dando un contributo "più pesante", e che sono stati trattati "con i guanti" rispetto, ad esempio, alle banche. Potrebbe interessarti Dl Bollette, Meloni: “Scontentiamo produttori, difendiamo cittadini”

Come funziona il price cap sul gas Il decreto legge introduce da gennaio un price cap di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas per la produzione elettrica (la quotazione oggi è 82,2 euro), per un massimo di 18 mesi. Questa riduzione fa calare anche il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, il cosiddetto Pun, che in Italia è strettamente legato a quello del gas (oggi è 313 euro al megawattora, un anno fa era 107). La riduzione del Pun riduce anche la tariffa finale sulle bollette di imprese e famiglie. Le imprese che producono corrente, che dovranno comprare il gas a prezzi di mercato, ma poi dovranno vendere corrente a prezzo ridotto, si vedranno restituire solo una parte della differenza fra il price cap e il prezzo di mercato del gas, attraverso un onere aggiuntivo sulla bolletta dei consumatori. Questi alla fine risparmieranno comunque, perché il rimborso ai produttori sarà inferiore al calo della tariffa elettrica. In più, solo gli utenti con tariffe variabili dovranno pagare l'onere, mentre per quelli a tariffa fissa non cambierà nulla. Approfondimento Riscaldamento, come usarlo al massimo risparmiando in bolletta