Via libera del governo al nuovo Decreto Bollette: il meccanismo concordato con Bruxelles punta a contenere il costo dell'elettricità. Previsto un price cap sul gas utilizzato per la produzione di energia. Le imprese elettriche riceveranno un rimborso parziale dei maggiori costi. Critiche di opposizioni e associazioni dei consumatori: "Risparmio minimo"
Al terzo tentativo, il Consiglio dei ministri è riuscito ad approvare il nuovo testo del Decreto Bollette, col meccanismo per abbassare le tariffe elettriche faticosamente concordato con l'Unione europea. "A partire da gennaio, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora", ha dichiarato il ministro della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al termine del Cdm. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che il decreto legge interviene sul "meccanismo che fa salire il prezzo dell'elettricità a causa del costo del gas", con "tre scelte precise": "un tetto al gas utilizzato per produrre elettricità" a 58,9 euro al megawattora; "far arrivare alle bollette i vantaggi dell'energia prodotta a costi più bassi", evitando che i produttori trattengano capacità produttiva per far salire i prezzi; "proteggere il risparmio destinato ai consumatori", impedendo alle imprese elettriche di ribaltare i maggiori costi sulle bollette dei clienti. "Abbiamo chiesto che i minori costi delle rinnovabili si traducano davvero in un beneficio per famiglie e imprese - ha detto la premier -. Sappiamo che correggere questo meccanismo può scontentare chi ne ha ricavato rendite molto elevate. Ma il nostro compito è difendere l'interesse dei cittadini". E ha aggiunto che dal Decreto "ci aspettiamo benefici importanti", ma "i suoi effetti richiederanno tempo".
Le trattative con le aziende elettriche
Dopo due rinvii in Consiglio dei ministri e giornate di trattative e approfondimenti tecnici, ai piani alti del governo si è deciso di procedere con il varo del decreto legge. Le aziende elettriche si erano opposte con forza alla misura annunciata, che prevede un contributo anche per loro. Ma, è il senso dei ragionamenti che filtrano, gli elettrici devono rendersi conto che altri soggetti stanno dando un contributo "più pesante", e che sono stati trattati "con i guanti" rispetto, ad esempio, alle banche.
Potrebbe interessarti
Dl Bollette, Meloni: “Scontentiamo produttori, difendiamo cittadini”
Come funziona il price cap sul gas
Il decreto legge introduce da gennaio un price cap di 58,9 euro al megawattora sul prezzo del gas per la produzione elettrica (la quotazione oggi è 82,2 euro), per un massimo di 18 mesi. Questa riduzione fa calare anche il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, il cosiddetto Pun, che in Italia è strettamente legato a quello del gas (oggi è 313 euro al megawattora, un anno fa era 107). La riduzione del Pun riduce anche la tariffa finale sulle bollette di imprese e famiglie.
Le imprese che producono corrente, che dovranno comprare il gas a prezzi di mercato, ma poi dovranno vendere corrente a prezzo ridotto, si vedranno restituire solo una parte della differenza fra il price cap e il prezzo di mercato del gas, attraverso un onere aggiuntivo sulla bolletta dei consumatori. Questi alla fine risparmieranno comunque, perché il rimborso ai produttori sarà inferiore al calo della tariffa elettrica. In più, solo gli utenti con tariffe variabili dovranno pagare l'onere, mentre per quelli a tariffa fissa non cambierà nulla.
Approfondimento
Riscaldamento, come usarlo al massimo risparmiando in bolletta
Quanto risparmieranno famiglie e imprese
Confcommercio, che plaude alla misura, sostiene che potrà ridurre le bollette elettriche delle imprese fino al 10%. Ma il think tank sul clima Ecco è meno ottimista, e calcola che il risparmio per un utente medio alla fine sarà di appena 1,4 euro al mese, 17 euro all'anno.
Le reazioni politiche e dei consumatori
Per il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il decreto "è un altro sostegno concreto contro il caro-energia", ma ora "è indispensabile velocizzare l'iter per il mix nucleare-rinnovabili e lavorare ad un piano energetico nazionale che punti sull'autonomia".
Ma Angelo Bonelli di Avs sostiene che "per le famiglie il beneficio si traduce in appena 1,4 euro al mese" e aggiunge: "Ancora una volta si interviene con misure temporanee, senza affrontare il problema strutturale del caro energia: la dipendenza dal gas".
L'Unione nazionale consumatori, per bocca del suo presidente Marco Vignola, parla di "un intervento insufficiente e tardivo", che "interviene dopo 9 mesi da quando i prezzi di luce e gas sono iniziati a decollare, e gli effetti positivi, ancora di incerta quantificazione, non si vedranno immediatamente".
Approfondimento
Caloriferi o pompa di calore, cosa conviene di più? Il confronto
Ansa/Sky TG24
Gas, l'Italia ha bisogno di riprendere le importazioni dalla Russia?
La premier Giorgia Meloni assicura che tornare a rifornirsi da Mosca 'non comporterebbe una riduzione del prezzo'. È davvero così? Quali Paesi europei continuano a fare affidamento sul gas russo? Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 del 14 ottobre