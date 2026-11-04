Nel ventaglio di opzioni rientra infine la caldaia ibrida costituita sia da pompa di calore sia da caldaia a gas a condensazione. Ottimizza l’utilizzo dosando tra il ricorso al gas o all'elettricità in base all’esigenza. Per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, tale configurazione consente un’installazione esterna alla casa meno ingombrante rispetto a una pompa di calore tradizionale. A fronte di una riduzione dei consumi, richiede un investimento iniziale più elevato rispetto alla sola caldaia a condensazione e spazio esterno, non fruibile per esempio in condomini o piccole abitazioni unifamiliari. Comporta inoltre una doppia manutenzione su impianti che restano distinti e costi finali legati alle tariffe di luce e gas.

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