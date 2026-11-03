Sempre nell'ambito casa, ma questa volta sul versante dei mutui, la Manovra prevede anche la proroga del Fondo mutui prima casa, che incassa altri 200 milioni di euro e arriva fino al 2029. La Manovra amplia il raggio d’azione di questo strumento, gestito da Consap, che negli ultimi anni ha già coperto 280mila finanziamenti.

"È una buona notizia perché prima la garanzia dell'80% scadeva alla fine di ogni anno. Questo governo invece già nel 2025 aveva concesso una proroga triennale (2025/2027) ed ora prosegue lungo quella strada per altri tre anni (2027/2029). In questo modo i giovani sanno che avranno la possibilità di accedere alla garanzia Consap anche per gli anni futuri", ha detto Sestino Giacomoni, presidente di Consap. "Dal suo insediamento l'attuale governo ha stanziato circa 1,5 miliardi di euro, consentendo l'erogazione di oltre 280 mila mutui, per un totale di 34 miliardi di euro di finanziamenti concessi. Le recenti modifiche normative introdotte hanno riportato il Fondo Casa ad essere uno strumento per giovani coppie ed hanno esteso la garanzia alle persone con disabilità permanenti e alle loro famiglie. Per le famiglie numerose la garanzia può arrivare fino al 90%".

Per approfondire:

Manovra 2027, le ipotesi del governo sui bonus della Legge di Bilancio