Manovra 2027, ecco quanto risparmieranno le famiglie con il taglio dell'IrpefEconomia
Introduzione
La Legge di Bilancio per il 2027 porterà con sé un’importante novità per molti contribuenti: il governo guidato da Giorgia Meloni ha infatti stabilito che la soglia del secondo scaglione dell’Irpef, pari al 33%, sarà applicata a tutti i redditi fino alla soglia dei 55mila euro. Una novità che porterà un risparmio per le famiglie italiane, che varierà in base a quanto ci si avvicina al limite fissato dalla Manovra.
Quello che devi sapere
Il bilancio fatto da Meloni
A parlare di quanto sarà possibile risparmiare con il taglio dell’Irpef è stata per prima la premier Giorgia Meloni, che in conferenza stampa dopo il via libera alla Legge di Bilancio ha rivendicato: con le precedenti misure sull'Irpef lo Stato ha rinunciato a "circa 21 miliardi. Ora facciamo un altro passo in avanti: alziamo la soglia del secondo scaglione al 33% fino a 55mila euro. Il beneficio massimo è di 500 euro l'anno. Qualcuno potrebbe dire che è ancora poco: avremmo voluto fare di più, ma va letto con quelli fatti precedentemente”.
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Com’è cambiata l’Irpef
"Qualcuno potrebbe dire che" l'estensione dell'aliquota Irpef al 33% fino ai 55mila euro "è ancora poco. Se avessimo potuto avremmo fatto ancora di più, ma è un provvedimento che va letto con quelli già fatti precedentemente", ha aggiunto ancora la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "Quando ci siamo insediati, chi aveva un reddito di 55mila euro pagava un'Irpef di 16.550 euro, al netto delle possibili detrazioni da lavoro dipendente o pensione. Oggi paga 15.350 all'anno. Corrisponde a un beneficio netto annuale di 1.200 euro e quindi a un beneficio mensile di circa 100 euro, al netto della detassazione dei premi di produttività".
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I costi della misura
La presidente del Consiglio ha anche fatto sapere che "portare il taglio dell'Irpef da 50 a 55mila euro di reddito costa 1,2 miliardi di euro". Se si fosse arrivati invece a quota 60mila euro, opzione di cui si era discusso e su cui Meloni si è detta "assolutamente d'accordo, sarebbe costato 2,7 miliardi, quasi 3 miliardi. Abbiamo scelto di dare un segnale al ceto medio, che costa e che in questa Manovra è uno dei punti più pesanti. Ma abbiamo fatto quello che potevamo fare. E confidiamo di aggiungere ogni anno. In futuro si vedrà, non dipende solo da noi, ma lavoreremo per continuare ad allargare la platea".
Quanti sono coinvolti dal taglio Irpef
Analizzando nello specifico il taglio dell’Irpef in arrivo con la Legge di Bilancio del 2027, questa misura dovrebbe riguardare direttamente poco più di mezzo milione di contribuenti: dovrebbero infatti essere circa 600mila le persone in una fascia di reddito compresa tra i 50 e i 55mila euro lordi annui, cioè l’1,3% del totale. Se si aggiunge poi chi è comunque interessato dal taglio ma guadagna di più di 55mila euro, la platea complessiva potrebbe essere di circa 3,3 milioni di persone.
La simulazione del guadagno netto
L’importo totale che si guadagna è, ovviamente, collegato al reddito annuo lordo percepito. Come detto dalla premier Meloni, il beneficio massimo è pari a 500 euro per chi arriva alla soglia massima di 55mila euro. Una cifra che va a scendere di pari passo con il reddito: considerando che la sforbiciata è pari a dieci punti percentuali, vuol dire che chi guadagna 51mila euro risparmierà 100 euro, chi ne guadagna 52mila ne risparmierà 200, e così via fino a 500 euro di soglia massima.
Il confronto con la flat tax
Oltre al taglio dell’Irpef, nella Legge di Bilancio per il 2027 è stato inserito anche l’aumento del tetto della flat tax per gli autonomi a 100mila euro. E la Cgil ha fatto il confronto tra quanto pagheranno i dipendenti e le partite IVA: "Un professionista benestante con un reddito lordo da 100.000 euro pagherà, nel 2027, 8.658 euro di Irpef. Un lavoratore dipendente con un reddito da 51.000 euro lordi ne pagherà invece 14.030: pur percependo la metà, avrà un'imposta quasi doppia. Il primo risparmierà circa 10.000 euro all'anno, il secondo 100 euro all'anno. Inoltre, l'autonomo sarà completamente esentato dal pagare le addizionali locali, il dipendente continuerà a pagare in media 1.428 euro per finanziare i servizi pubblici regionali e comunali", ha detto il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari.
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