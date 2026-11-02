La presidente del Consiglio ha anche fatto sapere che "portare il taglio dell'Irpef da 50 a 55mila euro di reddito costa 1,2 miliardi di euro". Se si fosse arrivati invece a quota 60mila euro, opzione di cui si era discusso e su cui Meloni si è detta "assolutamente d'accordo, sarebbe costato 2,7 miliardi, quasi 3 miliardi. Abbiamo scelto di dare un segnale al ceto medio, che costa e che in questa Manovra è uno dei punti più pesanti. Ma abbiamo fatto quello che potevamo fare. E confidiamo di aggiungere ogni anno. In futuro si vedrà, non dipende solo da noi, ma lavoreremo per continuare ad allargare la platea".