Introduzione
La quinta legge di bilancio del governo Meloni si inserisce nel solco delle precedenti, concentrando tutte le risorse su quelle che il centrodestra considera le priorità: famiglia, natalità, riduzione delle tasse, tutela del potere d'acquisto, incentivi al lavoro, imprese, salute. Arriva un altro tassello del taglio dell'Irpef per il ceto medio. Viene resa strutturale l'esenzione del bollo auto. C'è il "salvadanaio" previdenziale per i nuovi nati e viene rafforzato il congedo parentale. Viene poi introdotto un premio per i lavoratori under 30 e arriva un voucher da 300 euro per le spese sanitarie degli anziani. E ancora risorse per la sanità, sostegni per le imprese.
Quello che devi sapere
Le cifre
Il conto sale rispetto alle tabelle del Dpb che indicavano interventi per 23,5 miliardi. Nel complesso, la manovra vale circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028 spiega la nota di Palazzo Chigi diffusa dopo il Cdm. Per quanto riguarda le coperture, circa 12 miliardi di euro arrivano dalla maggiore flessibilità concessa dalle due National Escape Clause e dalla trattativa con l’Unione Europea; 5,5 miliardi di euro dal settore finanziario e dall'innalzamento della Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie; circa 700 milioni dal settore energetico; 700 milioni dal settore dei giochi e 1 miliardo di tagli alle spese dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.
Per approfondire: Manovra 2027, ok del Cdm. Tra le misure anche estensione Irpef al 33% fino a 55mila euro
L’iter
La palla passa ora al Parlamento: l'iter parte quest'anno dalla Camera, che potrebbe incardinare il testo già martedì, mentre le audizioni dovrebbero iniziare dal 9 novembre. Per le modifiche i parlamentari avranno una dote che dovrebbe aggirarsi intorno ai 300 milioni.
Le misure: il taglio Irpef
Il secondo scaglione IRPEF (33%) sale da 50 a 55 mila euro. Il beneficio è di 500 euro di tasse in meno l'anno. Con i tagli già fatti con le manovre precedenti, il risparmio totale arriva a 1.200 euro l’anno.
Per approfondire: Manovra 2027, quanti contribuenti beneficeranno del taglio dell’Irpef?
Sanità
Il Fondo Sanitario Nazionale cresce di 3,4 miliardi in più (di cui un miliardo già previsto dalla scorsa manovra) rispetto al 2026. Le risorse saranno destinate, all'elevazione dei tetti del payback, prevedendo, per quello farmaceutico, anche uno specifico contributo di riduzione dello stesso per le imprese che investono nel nostro Paese e l'aggiornamento delle tariffe ospedaliere per acuti, il finanziamento degli interventi per Alzheimer e demenze, e il rafforzamento dell'indennità di pronto soccorso. Una quota di questo ulteriore aumento viene vincolata al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso. Arriva, inoltre, un voucher di 300 euro per gli over 75 con reddito da pensione fino a 28.000 euro da utilizzare per spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale. La platea interessata è di circa 5,5 milioni di persone.
Giovani
Premio per i giovani lavoratori under 30: 2500 euro tassati all'1% di tasse, che si possono ricevere in un’unica soluzione o in 12 mensilità. Introdotta per il 2027 un'imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi del reddito da lavoro dipendente dei giovani lavoratori, entro specifici limiti di reddito e di importo. Elevato a 2.000 euro il limite di esenzione dei fringe benefit per i lavoratori con età non superiore a 30 anni.
Ridotta la cedolare secca
La cedolare secca per chi affitta a canone concordato viene ridotta dal 10% al 5% e scende all'1% per gli under 35. Per la prima volta viene introdotta la cedolare secca sugli immobili commerciali, ridotta al 21%.
Aumentano congedi parentali
Si aggiunge un mese in più di congedo parentale pagato all'80% dello stipendio, arrivando così a 4 mesi per tutti. Non solo: i mesi diventano 5 mesi per il secondo figlio e 6 mesi dal terzo figlio in poi.
Il “salvadanaio” per i nuovi nati
Per ogni nuovo nato lo Stato metterà 100 euro su un “salvadanaio” aperto dall’Inps. Il salvadanaio potrà essere alimentato dai famigliari e potrà essere utilizzato al compimento dei 18 anni per determinate voci, come le spese scolastiche o universitarie. In alternativa, potrà essere utilizzato come strumento di previdenza complementare.
Le misure per gli autonomi
Sale da 85 mila a 100 mila euro la soglia per accedere al regime forfettario per gli autonomi. Si introduce, per i genitori lavoratori autonomi, un voucher fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, finalizzato alla fruizione di servizi di baby-sitting e educazione dell’infanzia. Nel cosiddetto bonus mamme con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui, viene confermato l'ampliamento della platea delle beneficiarie anche alle lavoratrici autonome e a tempo determinato.
Conferma interventi scorsa manovra
Confermati tutti i provvedimenti della precedente manovra in scadenza a fine anno, un pacchetto da oltre 9 miliardi, tra questi: credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, tassazione all'1% dei premi di produttività, bonus per le mamme lavoratrici e super deduzione del costo del lavoro al 120% ‘più assumi meno paghi’. Confermata anche la tassazione agevolata al 5% sugli aumenti dei rinnovi contrattuali, che ha incentivato il rinnovo dei contratti di oltre 4 milioni e 250mila lavoratori.
Leggi anche: Manovra 2027, Meloni: "Confermati tutti gli interventi in scadenza quest’anno"
Zes unica, sale stanziamento
Confermata la ZES Unica per il Sud. Lo stanziamento cresce ancora e sale a 2,4 miliardi. Proroga al 31 dicembre 2027 degli esoneri contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato di donne, giovani e lavoratori nelle Zone economiche speciali.
Scuole
Con una parte delle risorse della flessibilità per l'energia, viene finanziata l’installazione di climatizzatori e pompe di calore in tutte le scuole italiane.
Pensioni
Attivato un fondo da 850 milioni di euro per la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro. Le misure però verranno dettagliate durante la conversione in Parlamento e la proposta leghista di pensionamento a 64 anni costa il doppio, 1,6 miliardi.
Vedi anche: Pensioni, ipotesi taglio adeguamento a inflazione nel 2027. Quanto risparmia lo Stato?
Abolizione bollo e targhe personalizzate
L’abolizione del bollo già approvata nei mesi scorsi diventa strutturale. Novità anche per le auto: in arrivo le targhe personalizzate. Chi vuole potrà scegliere, con un costo, lettere e numeri.
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