Il conto sale rispetto alle tabelle del Dpb che indicavano interventi per 23,5 miliardi. Nel complesso, la manovra vale circa 26 miliardi di euro nel 2027 e 27 miliardi nel 2028 spiega la nota di Palazzo Chigi diffusa dopo il Cdm. Per quanto riguarda le coperture, circa 12 miliardi di euro arrivano dalla maggiore flessibilità concessa dalle due National Escape Clause e dalla trattativa con l’Unione Europea; 5,5 miliardi di euro dal settore finanziario e dall'innalzamento della Tobin Tax, la tassa sulle transazioni finanziarie; circa 700 milioni dal settore energetico; 700 milioni dal settore dei giochi e 1 miliardo di tagli alle spese dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

Per approfondire: Manovra 2027, ok del Cdm. Tra le misure anche estensione Irpef al 33% fino a 55mila euro