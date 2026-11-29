Manovra, Regioni e sindacati all’attacco della maggioranza: sanità e pensioni nel mirinoPolitica
Introduzione
Partire da sanità e pensioni per riscrivere la Manovra 2027: sindacati, presidenti delle Regioni e personale sanitario vanno all’attacco del governo. Sul tema della sanità il governatore dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale si dice pronto a rivolgersi alla Corte costituzionale contro il definanziamento del servizio pubblico. Il capitolo pensioni resta invece "il fronte più critico e ingiusto" per la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, così come per buona parte del resto del mondo sindacale.
Quello che devi sapere
Legge di Bilancio, De Pascale: “Su sanità ci rivolgeremo a Consulta"
Il presidente della Regione Emilia-Romagna De Pascale, del Partito Democratico, promette quindi di rivolgersi alla Consulta sul tema dei finanziamenti alla sanità, perché ritiene “si stia violando la Costituzione". A fronte di un fabbisogno stimato dalle Regioni, in linea con i calcoli del ministero, in 5,5 miliardi di euro, le risorse stanziate in manovra si fermano a 2,4 miliardi.
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De Pascale: “500 milioni aggiuntivi non chiudono buco, lo allargano”
De Pascale evidenzia che i 500 milioni aggiuntivi promessi dal governo per la sanità “non sono stati aggiunti, sono per ulteriori maggiori spese". Non coprono quindi il deficit ma finanziano nuovi aumenti retributivi del personale sanitario, che - pur “sacrosanti” – “non chiudono il buco, allargano il buco". Il governatore aggiunge che “siamo naturalmente favorevoli a pagare di più il personale, come giustamente merita, ma servono ulteriori risorse affinché il sistema sanitario nel complesso sia in equilibrio”. In sostanza - conclude – i 500 milioni “non sono soldi per rispondere alle richiesta delle regioni di salvare il Servizio sanitario pubblico”. E questa “è una scelta politica".
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Rivalutazione delle pensioni tra gli emendamenti prioritari
Nei prossimi giorni il testo della Manovra verrà rivisto, ma la maggioranza punta a modifiche limitate, pressata da tempi stretti coperture stringenti. I partiti della coalizione hanno ridotto al minimo le richieste e individuato 172 emendamenti super segnalati, meno di un decimo dei circa 2mila presentati. Tra questi anche la proposta del responsabile economia di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, per estendere la rivalutazione al 100% delle pensioni fino a cinque volte il trattamento minimo Inps (poco più di 3.050 euro lordi al mese), anziché quattro.
Il nodo delle coperture finanziarie per le pensioni
Le coperture per la proposta sulle pensioni di FdI verrebbero da un fondo del Tesoro, ma si starebbe valutando anche l'ipotesi di trovarle intervenendo al rialzo sulla penalizzazione degli assegni più alti. Prospettiva che non piace ai sindacati. "Non è la soluzione", taglia corto lo Spi Cgil, che stima in oltre 100 miliardi la perdita cumulata per i tagli alle rivalutazioni per i pensionati dal 2023 al 2036. Concorda la leader della Cisl Fumarola: le risorse vanno prese "da altre parti, perché le coperture non mancano, volendole cercare nei posti giusti".
Il condono edilizio
I partiti di maggioranza proseguono intanto con altri emendamenti super-segnalati. Fratelli d’Italia punta sul condono edilizio, avanzando due proposte di sanatoria per immobili in aree del Paese sottoposte a vincolo.
Le altre priorità della maggioranza
La Lega insiste sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, mentre rinuncia a spingere per un ulteriore aumento dell'Ires per le banche. Forza Italia propone, tra l'altro, un Fondo per le vittime di errori giudiziari. Noi moderati chiede invece un Fondo per le attività economiche danneggiate durante le manifestazioni di ottobre.
Gli emendamenti super segnalati di iniziativa governativa
Diciotto emendamenti tra i super segnalati vengono da iniziativa governativa. Alcuni di questi riguardano le forze di sicurezza e prevedono polizze sanitarie e infortunistiche integrative per il personale, insieme all'avvio e al potenziamento dei poliambulatori della Difesa. In ambito sanitario, si prevede la possibilità di accedere al Fondo per i farmaci innovativi anche oltre il termine dei 36 mesi.
Il Pd chiede di rifinanziare centri per vittime di reato
Sotto altri fronti, il Partito democratico chiede anche di inserire in Manovra il rifinanziamento dei centri territoriali per le vittime di reato: servirebbero due milioni di euro, dal 2027, per poter garantire continuità ai servizi. "È scandaloso che nella legge di bilancio vengano tagliate risorse per tutelare e assistere le vittime di reato", dice l'eurodeputato dem Alessandro Zan.
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