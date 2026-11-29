De Pascale evidenzia che i 500 milioni aggiuntivi promessi dal governo per la sanità “non sono stati aggiunti, sono per ulteriori maggiori spese". Non coprono quindi il deficit ma finanziano nuovi aumenti retributivi del personale sanitario, che - pur “sacrosanti” – “non chiudono il buco, allargano il buco". Il governatore aggiunge che “siamo naturalmente favorevoli a pagare di più il personale, come giustamente merita, ma servono ulteriori risorse affinché il sistema sanitario nel complesso sia in equilibrio”. In sostanza - conclude – i 500 milioni “non sono soldi per rispondere alle richiesta delle regioni di salvare il Servizio sanitario pubblico”. E questa “è una scelta politica".

Ti potrebbe interessare anche: Manovra, si cercano altri fondi da destinare alla sanità. Governo diviso su coperture