Introduzione
Proseguono i lavori della Commissione Bilancio alla Camera sul testo della Manovra per il 2027: i partiti sono stati chiamati a segnalare gli emendamenti che ritengono più importanti, in vista dell’approdo della Legge di Bilancio in Aula, in calendario per il 18 dicembre. Al centro del dibattito in questi giorni c’è soprattutto la possibilità di un nuovo condono edilizio, su forte pressing della Lega, ma sono molti i capitoli ancora aperti all'interno della maggioranza.
Quello che devi sapere
Manovra, la maggioranza blinda il condono
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini - che ormai sembra avere l'appoggio degli alleati - punta quindi molto sul condono: promette di smaltire decine di migliaia di pratiche entro il 2027, facendo leva sul meccanismo del silenzio-assenso. La norma è però ancora tutta da scrivere.
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La proposta di Forza Italia sul condono
Sono molte le ipotesi sul condono avanzate dai partiti. Forza Italia mantiene tra i suoi emendamenti la proposta di una sanatoria nazionale per gli abusi edilizi minori, da quelli che coinvolgono le verande ai cambi di destinazione d'uso, realizzati entro il 31 dicembre 2025 su immobili legittimamente costruiti, anche in assenza della doppia conformità urbanistica. Le domande dovrebbero essere presentate entro il 2027. Escluse le nuove costruzioni integralmente abusive e quelle nelle aree soggette a inedificabilità assoluta.
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Le proposte di FdI sul condono
Tra gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia c’è invece quello che prevede la sanabilità per le opere minori come balconi, portici e tettoie, ma solo se ultimate entro il 30 settembre 2025. Un altro emendamento amplia il terzo condono prevedendo la possibilità per le Regioni di legiferare entro 60 giorni per ammettere a sanatoria le difformità previste nel condono 2003.
Tra emendamenti FdI sparisce sanatoria per irregolarità sismiche
Non risulta tra gli emendamenti di FdI quello riguardante la possibilità di una "regolarizzazione postuma" nei casi di interventi eseguiti "in assenza di deposito del progetto o di autorizzazione sismica" attraverso il meccanismo della "presentazione di una relazione tecnica asseverata". La richiesta di modifica risultava in una bozza non fascicolata di proposte.
Il nodo Superbonus
Sempre in tema edilizio, sembra che si andrà verso l'eliminazione tout court dello spalma crediti del Superbonus. "Stiamo ancora lavorando", taglia corto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Il capitolo Sanità
Difficile il capitolo Sanità. L'ipotesi di ricavare circa 800 milioni dalla rimodulazione della card per gli anziani - misura nata da Forza Italia - per irrobustire il servizio sanitario pubblico sembra sempre più difficile. Anzi, nei desiderata dei parlamentari si ampliano le funzioni della carta da 300 euro: FdI e FI vorrebbero renderla spendibile anche per le cure termali. Oltre i 500 milioni aggiuntivi già annunciati dal governo non si intravedono però risorse certe. Resta quindi il malumore delle Regioni e dei medici, pronti a scioperare il 5 dicembre.
Pensioni, Quota 64 e rivalutazione degli assegni
La Lega non cede su Quota 64, incassando una sponda degli alleati: tra gli emendamenti non c'è ancora traccia di come saranno declinati gli 850 milioni del fondo per le pensioni che il partito di Salvini ritiene già prenotato per la misura. L'intervento organico sull'indicizzazione delle pensioni, invece, arriverà per mano del governo: Lega e FI puntano alla rivalutazione integrale degli assegni fino a cinque o sei volte il minimo Inps.
Exit tax riscritta da FdI
Tra le priorità condivise c’è la rimodulazione dell'exit tax, l'imposta del 26% sulle plusvalenze finanziarie latenti di chi trasferisce la residenza fiscale all'estero. Una proposta di FdI riscrive la misura prevedendo che la tassa si applichi a chi trasferisce la residenza fiscale fuori dall'Italia con almeno 2 milioni di redditi e con distinguo rispetto all'atteggiamento fiscale dei Paesi di destinazione.
Ticket per accesso a Venezia portato a 20 euro
Nell'agenda di Fratelli d’Italia entra anche il raddoppio del ticket per l’accesso alla città di Venezia, che dai 5-10 euro attuali salirebbe fino a 20 euro.
Web tax per finanziare l'editoria
Forza Italia inserisce tra i suoi emendamenti segnalati la proposta per destinare al sostegno dell'editoria le maggiori entrate della web tax rispetto alle previsioni di gettito, fino a un massimo di 80 milioni di euro l'anno. Le risorse effettivamente riscosse con l'imposta sui servizi digitali sarebbero destinate, a partire dal 2027, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria. Spetterebbe al ministero dell'Economia accertare annualmente le somme disponibili.
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