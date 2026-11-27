Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini - che ormai sembra avere l'appoggio degli alleati - punta quindi molto sul condono: promette di smaltire decine di migliaia di pratiche entro il 2027, facendo leva sul meccanismo del silenzio-assenso. La norma è però ancora tutta da scrivere.

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