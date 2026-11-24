Salvini insiste sul condono edilizio

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini insiste sul condono edilizio. L'idea sarebbe quella di chiudere le pratiche pendenti con una operazione di silenzio-assenso: i Comuni avrebbero 180 giorni di tempo, fino a giugno 2027, per esaminare le domande inevase presentate nell'ambito dei tre condoni del 1985, 1994 e 2003, potendo negare il consenso nelle situazioni ritenute non condonabili. Ma in caso non arrivasse la sanatoria del bene scatterebbe automaticamente. "Sul fatto di aiutare famiglie ostaggio della burocrazia stiamo lavorando come maggioranza, e io da ministro che ha la delega sulla casa ho proposto una norma su cui stiamo ancora intervenendo. Il problema sono le domande giacenti da 40 anni, ma la pubblica amministrazione deve avere tempi di risposta. Non si impone nulla da Roma ma se i sindaci dei vari comuni riterranno di dover sanare si farà o il contrario. È un provvedimento autonomista e federalista. O è sì o è no, non esiste il forse. E quindi è una operazione verità e trasparenza", dice Salvini.