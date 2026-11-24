La commissione Bilancio alla Camera ha dichiarato inammissibili oltre 1.700 emendamenti (su circa 6.600): oggi pomeriggio scade il termine per fare ricorso contro la decisione. In settimana i vertici dei partiti di governo dovrebbero riunirsi ancora una volta per fare il punto e scremare ulteriormente le iniziative da portare avanti. Il Carroccio non cede su un nuovo condono edilizio
Si va verso un nuovo vertice tra i leader di maggioranza in settimana sulla Legge di Bilancio per il 2027. Servirà per scremare le proposte di modifica del centrodestra che il governo considera accettabili. La Lega insiste su un nuovo condono edilizio, mentre non si ferma la polemica per la proposta – per ora accantonata - di Fratelli d’Italia per fornire alle forze dell’ordine marcatori colorati per individuare i manifestanti violenti durante i cortei. Intanto, la commissione Bilancio alla Camera ha dichiarato inammissibili oltre 1.700 emendamenti, tra cui l’iniziativa del Carroccio di alzare le tasse sulle banche per trovare i fondi per Quota 64. Entro le 16 di oggi sarà possibile fare ricorso contro la decisione di inammissibilità: gli esiti si sapranno in serata. La premier Meloni vede i sindaci nella Conferenza Stato-Città.
Caos emendamenti
In tutto gli emendamenti presentati erano circa 6.600. Sembra che, per facilitare l’esame del testo della Manovra in Parlamento, i partiti dovranno segnalare, entro il 26 novembre, un numero fisso di emendamenti – forse intorno ai 700 – da portare avanti.
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Salvini insiste sul condono edilizio
Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini insiste sul condono edilizio. L'idea sarebbe quella di chiudere le pratiche pendenti con una operazione di silenzio-assenso: i Comuni avrebbero 180 giorni di tempo, fino a giugno 2027, per esaminare le domande inevase presentate nell'ambito dei tre condoni del 1985, 1994 e 2003, potendo negare il consenso nelle situazioni ritenute non condonabili. Ma in caso non arrivasse la sanatoria del bene scatterebbe automaticamente. "Sul fatto di aiutare famiglie ostaggio della burocrazia stiamo lavorando come maggioranza, e io da ministro che ha la delega sulla casa ho proposto una norma su cui stiamo ancora intervenendo. Il problema sono le domande giacenti da 40 anni, ma la pubblica amministrazione deve avere tempi di risposta. Non si impone nulla da Roma ma se i sindaci dei vari comuni riterranno di dover sanare si farà o il contrario. È un provvedimento autonomista e federalista. O è sì o è no, non esiste il forse. E quindi è una operazione verità e trasparenza", dice Salvini.
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Inammissibile la stretta sui cortei
È invece già stata dichiarata inammissibile, per estraneità della materia rispetto alla Manovra, la proposta di stretta sui cortei di Fratelli d’Italia, con Alessandro Urzì come primo firmatario. Sinistra e centrosinistra, dal Pd a +Europa, parlano di "prove di regime", e temono che tramite i ricorsi l’emendamento riesca a rientrare nei lavori parlamentari. Sembra però che FdI, pur convinto di andare avanti, sia più propenso a inserire la misura in un altro testo.
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Ipa e SkyTG24
Condono edilizio, ipotesi sanatoria: quante sono le pratiche ferme?
Il governo studia una possibile sanatoria per i condoni edilizi: nella Manovra 2027 potrebbe far capolino una norma che dia un limite ai Comuni per rispondere alle pratiche già presentate, salvo motivi ostativi come il rischio sismico o idrogeologico. La discussione tra i partiti, comunque, è ancora aperta. Anche di questo si è parlato nella puntata del programma di Sky TG24 'Numeri', andata in onda il 18 novembre 2026