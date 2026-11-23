Tra gli emendamenti che sono stati dichiarati inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera - per estraneità di materia o per mancanza di coperture - ci sono anche quelli del centrodestra sulla exit tax. No anche ai rinvii di plastic e sugar tax al 2028. E cade anche lo stop alle demolizioni dei manufatti edilizi abusivi in Campania

Sono oltre 1.700 - su oltre 6.000 presentati - gli emendamenti alla Manovra dichiarati inammissibili dalla Commissione Bilancio della Camera. Di questi oltre 600 per estraneità di materia, i restanti invece per mancanza di coperture, come si apprende da fonti parlamentari. Il termine per i ricorsi è fissato a domani - 24 novembre - alle ore 16 e gli esiti saranno comunicati alle ore 20.

Inammissibile testo Lega aumento Ires per Quota 64

È stato valutato inammissibile l'emendamento alla Legge di bilancio depositato dalla Lega che chiede di innalzare l'aumento Ires per le banche di 6 punti per sostenere l'aumento da 850 milioni ad 1,2 miliardi del fondo per l'uscita pensionistica anticipata da dedicare a quota 64.

Inammissibili emendamenti del centrodestra su exit tax

Ma è inammissibile anche l’emendamento alla Manovra presentato da Fratelli d’Italia che puntava a riscrivere la exit tax, ossia l’imposta al 26% sulle plusvalenze per chi trasferisce la residenza fiscale all'estero. La proposta, a firma Ylenja Lucaselli, che alzava la soglia dell’ammontare complessivo dei redditi da 800mila a due milioni, non ha infatti passato il vaglio delle ammissibilità. Stessa sorte per la proposta di Forza Italia, a prima firma Maurizio Casasco, che aumentava la soglia a cinque milioni, e anche per quella della Lega di Candiani che escludeva dall'applicazione della tassa le partecipazioni in start up innovative e in Pmi innovative.

No anche a rinvii di plastic e sugar tax al 2028

E sono stati dichiarati inammissibili, per problemi di copertura finanziaria, anche tutti e cinque gli emendamenti che proponevano un ulteriore rinvio della plastic tax, della sugar tax o di entrambe.

Stop allargamento rottamazione cartelle

Stop anche all'estensione della rottamazione agli avvisi di accertamento esecutivi e agli avvisi di addebito dell'Inps: inammissibili - per la copertura finanziaria - due emendamenti della Lega che avrebbero incluso nella definizione agevolata i debiti affidati alla riscossione entro la fine del 2023 o del 2025, a seconda del testo. Le proposte prevedevano fino a 54 rate bimestrali, senza sanzioni né interessi di mora. Inammissibile anche l'emendamento di Giulio Sottanelli (Azione) che avrebbe riammesso alla rottamazione i contribuenti decaduti dalla quater e allargato la definizione agevolata agli atti di accertamento e recupero tributario.

Inammissibile testo sullo stop alle demolizioni in Campania

Stop, ma questa volta per estraneità di materia, anche all'emendamento, a firma di Gimmi Cangiano di FdI, che prevede nel territorio della Regione Campania, per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia sospesa l'esecuzione delle ordinanze di demolizione e di rimessione in pristino adottate dall'autorità amministrativa.