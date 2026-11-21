Borse di studio sospese per chi è anche solo indagato per reati commessi nei cortei . Non solo: obbligo per chi organizza le occupazioni a scuola di rispondere in solido dei danni causati da terzi. E la possibilità per le forze dell'ordine di marchiare con vernice colorata i violenti nelle manifestazioni, per agevolarne l'identificazione anche successivamente. Sono questi alcuni degli emendamenti al decreto Sicurezza con cui Fratelli d’Italia punta a introdurre un'ulteriore stretta in materia di ordine pubblico. Dure le critiche delle opposizioni.

Le proposte di Delmastro

Dietro alle proposte c'è Andrea Delmastro, ex sottosegretario alla Giustizia e deputato del partito della premier Giorgia Meloni, che ha depositato in commissione quattro proposte di modifica. Fra cui appunto quella sulla sospensione di benefici economici, contributi e borse di studio se si è anche solo sottoposti a indagini preliminari per una serie di reati (tra cui violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio) commessi durante manifestazioni, proteste o occupazioni, fino alla definizione del procedimento penale. In caso di condanna, si prevede la revoca del beneficio. Un altro emendamento, sempre voluto da Delmastro, è sulla responsabilità di promotori e organizzatori di occupazioni scolastiche: a meno che non provino di aver adottato ogni misura idonea per impedirli, rispondono in solido dei danni a persone o cose, anche se causati da terzi partecipanti.

Le critiche delle opposizioni

"È delirante. Vuol dire considerare il dissenso giovanile una questione con la quale chi governa non deve fare i conti e confrontarsi ma solo una cosa pericolosa da colpire", attacca la segretaria del Pd, Elly Schlein. Per Giuseppe Conte, leader del M5s, è "grottesco" che la stretta sia firmata Delmastro: "Cara Giorgia Meloni - il messaggio del leader dei pentastellati -, se vuoi togliere benefici a indagati, inquisiti e condannati, non perdere tempo a cercarli nelle scuole e nelle università. Guarda dentro il tuo partito". "Delmastro è garantista con se stesso e forcaiolo con gli studenti", ha invece detto Angelo Bonelli, di Avs, che attacca l'ex sottosegretario, per cui a maggio in Appello è stata confermata la condanna a 8 mesi per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito: "Se uno studente indagato deve perdere la borsa di studio, un deputato condannato in secondo grado deve perdere lo stipendio". Mentre il vice capogruppo Avs alla Camera, Marco

Grimaldi, ricorda altri vicende che riguardano Delmastro: "È lo stesso che era socio al 25% della Bisteccheria d'Italia, amministrata da una diciottenne figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia aggravata dal metodo mafioso, per vicende legate al clan dei Senese".