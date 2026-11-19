Dl Scuola, emendamento su libri digitali bocciato in commissione Senato: FI vota controPolitica
La maggioranza va sotto in commissione bilancio del Senato sull'emendamento sui libri digitali presentato da FdI. Con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario. Il governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all'emendamento
La maggioranza va sotto in commissione bilancio del Senato sull'emendamento sui libri digitali presentato da FdI al decreto scuola. Con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario, perché FI ha votato con le opposizioni. Il governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all'emendamento. L’emendamento, inizialmente presente nella Manovra 2027 e successivamente eliminato, puntava a ridurre le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei manuali: Forza Italia e gli operatori della filiera si sono però dichiarati contrari.
Parere contrario in commissione, ma emendamento sarà votato in Aula
In merito all'iter in Aula dell'emendamento in questione, il presidente del Senato Ignazio La Russa - interpellato dal Pd - ha chiarito che "il parere contrario della Bilancio è un semplice parere contrario" quindi "si vota" in Aula. Il parere è infatti contrario "semplice" non sulla base dell'articolo 81 della Costituzione, dunque potrà essere votato in Aula dove sono iniziate le votazioni sul decreto legge.
L'opposizione: maggioranza spaccata
Intanto le opposizioni attaccano in Aula. "Devono ritirare questa porcheria di decreto. Non si dimetteranno, come sulla legge elettorale e sul referendum, almeno abbiano la dignità di ritirare il decreto” ha detto Luca Pirondini (M5s) in aula al Senato alla ripresa dei lavori. "La maggioranza è il governo sono andati sotto in commissione su questo emendamento, mentre da tre anni ci sono i nostri emendamenti sulla gratuità dei libri scolastici, sono lì, coperti e la maggioranza li respinge", ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "La maggioranza è andata in tilt", ha sottolineato la presidente del gruppo di Iv Raffaella Paita. "La maggioranza è fragorosamente andata sotto e c'è una spaccatura evidente, interrompiamo i lavori del Parlamento e diamo la parola agli elettori, questo Parlamento non è in grado di legiferare", ha spiegato Peppe De Cristofaro, di Avs.