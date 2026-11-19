La maggioranza va sotto in commissione bilancio del Senato sull'emendamento sui libri digitali presentato da FdI. Con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario. Il governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all'emendamento

La maggioranza va sotto in commissione bilancio del Senato sull'emendamento sui libri digitali presentato da FdI al decreto scuola. Con 12 no e 11 sì, la commissione ha dato parere contrario, perché FI ha votato con le opposizioni. Il governo aveva dato il nulla osta sui profili economici all'emendamento. L’emendamento, inizialmente presente nella Manovra 2027 e successivamente eliminato, puntava a ridurre le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei manuali: Forza Italia e gli operatori della filiera si sono però dichiarati contrari.

Parere contrario in commissione, ma emendamento sarà votato in Aula

In merito all'iter in Aula dell'emendamento in questione, il presidente del Senato Ignazio La Russa - interpellato dal Pd - ha chiarito che "il parere contrario della Bilancio è un semplice parere contrario" quindi "si vota" in Aula. Il parere è infatti contrario "semplice" non sulla base dell'articolo 81 della Costituzione, dunque potrà essere votato in Aula dove sono iniziate le votazioni sul decreto legge.