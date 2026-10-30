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Lo speciale di Sky TG24 sulle proteste in Europa
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Sondaggio, decreto manifestazioni promosso. Ma solo 31% crede che violenze si ridurranno

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Ansa/TG24

Secondo l’ultima rilevazione di Youtrend per Sky TG24, le misure del decreto sicurezza, approvato dal Cdm dopo le proteste a Milano e in altre città italiane, sono accolte positivamente dal 40% degli intervistati. Il 25% invece le ritiene eccessive e il 24% insufficienti. Il 77% condivide le ragioni delle manifestazioni contro il carovita

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