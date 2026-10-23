L'ultimo pacchetto di misure, in ordine di tempo, risale al 21 ottobre scorso, a pochi giorni dai disordini che hanno colpito il centro di Milano, protagonisti quasi tutti minorenni. Con il nuovo provvedimento nasce il reato di “violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”. Per gruppi di almeno 5 persone che durante le proteste utilizzano bastoni, mazze o lanciano oggetti mettendo a rischio l'incolumità delle persone, è prevista la reclusione da 2 a 5 anni e una multa fino a 20mila euro. La pena aumenta se le violenze sono commesse a volto coperto e se si danneggiano infrastrutture o servizi pubblici.