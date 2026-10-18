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Scontri a Milano, i danni in centro dopo la guerriglia urbana. FOTO

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Le proteste di sabato hanno lasciato pesanti devastazioni nel centro città. Piazza Duomo è stata messa a ferro e fuoco da alcune centinaia di manifestanti violenti che si sono scontrati con le forze dell’ordine. Tra vetrine distrutte, negozi saccheggiati e arredi dati alle fiamme, ecco le immagini del giorno dopo

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