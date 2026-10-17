Milano, scontri al corteo e cariche della polizia: feriti e fermati

Scontri a Milano durante la manifestazione organizzata da "Italia in Piazza". Dopo lo scioglimento del corteo in piazza Cordusio, nuove tensioni nella Galleria Vittorio Emanuele II. In piazza Duomo, manifestanti con il volto coperto hanno lanciato transenne, sassi e bombe carta contro le forze dell'ordine, danneggiando anche alcuni veicoli dei carabinieri. Dopo l'arrivo dei rinforzi, la polizia ha liberato la piazza ed è avanzata lungo corso Vittorio Emanuele, utilizzando lacrimogeni e un carro idrante

Scontri a Milano durante il corteo organizzato da "Italia in Piazza". I primi scontri si sono registrati in via Broletto, tra alcuni partecipanti e le forze dell'ordine, intervenute con diverse cariche dopo il lancio di sassi, bombe carta e petardi. I disordini sono poi proseguiti in piazza Duomo e, anche dopo lo scioglimento della manifestazione in piazza Cordusio, nella Galleria Vittorio Emanuele II, dove circa cento giovani vestiti di nero si sono radunati e la polizia ha effettuato un'ulteriore carica. In piazza Duomo sono arrivati in serata rinforzi delle forze dell'ordine, con una ventina di mezzi che hanno circondato la piazza e la cattedrale. Gli agenti hanno utilizzato anche lacrimogeni. Le forze dell'ordine, dopo aver liberato piazza Duomo, sono avanzate lungo corso Vittorio Emanuele, utilizzando un carro idrante per disperdere i gruppi di manifestanti ancora presenti. Alcuni giovani hanno opposto resistenza, improvvisando barricate con cestini e transenne. Diverse persone sono state fermate in via Mengoni, una via laterale a piazza Duomo.

Piazza Duomo, lancio di transenne e un estintore contro la polizia

In piazza Duomo, alcuni manifestanti, molti dei quali con il volto coperto, hanno lanciato secchioni e transenne contro le forze dell'ordine. Come mostrano alcuni video, visionati dall'Adnkronos, un giovane ha scagliato anche un estintore contro gli agenti in tenuta antisommossa. Diverse centinaia di manifestanti, divisi in gruppi, sono radunati sul sagrato del Duomo, dove hanno lanciato anche porfido e bombe carta contro le forze dell'ordine. In tre riprese, hanno attaccato lo schieramento di polizia al centro della piazza. La polizia è arretrata e i manifestanti hanno devastato e saccheggiato un'auto dei Carabinieri danneggiando i furgoni blindati.

Almeno cinque manifestanti trasportati in ospedale

Cinque giovani dell'età fra i 18 e i 30 hanno riportato contusioni e ferite al momento giudicate lievi e sono stati trasportati in ospedale, secondo un primo bilancio del 118. Tre sono stati trasportati al Niguarda, uno al Policlinico e uno all'Istituto Città Studi. Due ragazzi di 17 e 18, anche loro feriti, hanno rifiutato il trasporto in ospedale e sono stati assistiti sul posto.

Tajani: “Inaccettabile violenza e chi dall'opposizione soffia sul fuoco”

"Il diritto e la libertà di manifestare sono sacrosanti, ma non è da meno il diritto di tutti i cittadini alla sicurezza e quello delle forze dell'ordine a non essere aggredite. Violenze e vandalismi sono totalmente inaccettabili e vanno condannati, a Milano come a Bologna, a Torino e nelle altre città attraversate in queste ore da gruppi di facinorosi”, ha scritto su X il vicepremier Antonio Tajani. "Altrettanto inaccettabile è che parte dell'opposizione soffi sul fuoco della protesta violenta di piazza, nel tentativo di compensare la propria assenza di idee e proposte. Esprimo piena solidarietà alle forze dell'ordine".