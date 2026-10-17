"Non è solo un movimento di 'gilet gialli', né solo un movimento di studenti e liceali, è il popolo intero che si sta sollevando, ed è per questo che il potere ha paura", dichiara Benjamin Ball, curatore del sito 17octobregiletjaune.net, già promotore di passate proteste come “Bloquons tout” e la marcia per il clima del 26 settembre. In una circolare interna rivelata da BFMTV, la polizia indica che la mobilitazione di oggi è alimentata da "un'effervescenza sui social network, che l'hanno generata, ma anche sui media, che stanno dedicando uno spazio crescente a questo tema". Si tratta, secondo le autorità, "di un movimento 'eterogeneo' che punta a una 'convergenza delle lotte' e che riunisce, tra gli altri, esponenti dell'estrema sinistra, 'neo-gilets jaunes', sostenitori della causa palestinese, partiti di sinistra, liceali, studenti e persino 'aderenti alla scena techno-alternativa'".