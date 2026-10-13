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Francia, Glucksmann e la difficile sfida della sinistra per l’Eliseo

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Dopo la vittoria alle primarie socialdemocratiche, Raphaël Glucksmann punta a portare la sinistra riformista al ballottaggio delle presidenziali francesi della primavera 2027. Ma i sondaggi lo tengono distante dai favoriti e resta da chiarire come intenda affrontare il nodo dei conti pubblici, tra il rischio di nuove tasse e quello di tagli alla spesa sociale

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