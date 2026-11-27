I britannici fanno sempre meno sesso e cresce il numero di giovani che non hanno mai avuto un rapporto. È la fotografia di una società profondamente cambiata, emersa da una nuova e vasta indagine nazionale. Ma a colpire è soprattutto il legame con un'altra tendenza: aumenta il numero di donne che non desiderano diventare madri. Tra crisi economica, solitudine, social network e nuove abitudini, la Gran Bretagna si interroga sul proprio futuro demografico (la corrispondente)