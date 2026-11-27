Non conta più soltanto dove si va ma come si sta in una destinazione. Esperienze locali, ritmi più lenti e una maggiore distanza dall’overtourism sono al centro degli interessi dei cosiddetti viaggiatori alto spendenti. Fusione dei termini inglesi “slow” (lento) e “luxury” (di lusso), il nuovo travel trend globale ridefinisce radicalmente il concetto di “ricchezza”. Non è più una questione di “stelle”, di voli in prima classe o di eccessi: a contare, adesso, è la qualità e l’autenticità di ciò che si vive