Il negoziato sul prossimo bilancio settennale dell'Unione europea si concentra anche sui fondi destinati all'agricoltura. La proposta di riduzione avanzata dal Consiglio europeo rischia infatti di penalizzare un settore strategico per la sicurezza alimentare e la tenuta sociale dei Paesi membri, alimentando le proteste degli agricoltori e le tensioni tra le istituzioni europee
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