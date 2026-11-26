"Caravanserai", la rubrica di Pietrangelo Buttafuoco per Sky Tg24 Insider, è una carovana in cammino. Dalla robotica cinese all’intelligenza artificiale incarnata, la nuova frontiera tecnologica punta a macchine capaci non solo di elaborare informazioni, ma di interagire con il mondo fisico, adattarsi all’ambiente e imparare dall’esperienza. Una trasformazione che riapre una questione filosofica: che differenza c’è tra avere un corpo ed essere un corpo?
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